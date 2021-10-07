"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список

Новости

В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей 17:29
Власти оплатят ремонт авто, угнанного подозреваемым в убийстве девушек в Гае 17:25
Володин взял на контроль ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом 17:24
В "Единой России" пожелали Путину крепости и сил 17:22
Цена на газ в Европе вновь начала расти 17:21
Сбившую детей Валерию Башкирову будут судить в общем порядке 17:13
В Ивановской области введена обязательная вакцинация 17:11
Москва призвала власти Афганистана обеспечить безопасность посольства РФ 16:57
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 16:56
Мэр Белгорода подал в отставку 16:52
Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные для мотоциклистов улицы 16:39
В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 16:37
Apple обновила правила магазина приложений App Store 16:09
Напавшему на школу в Казани Галявиеву продлили арест до января ​ 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 18:07
Рубрика: Власть

"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список

Текст: Айсель Герейханова
"Единая Россия" создала фракцию партии в Госдуме VIII созыва на организационном заседании. Депутаты выдвинули кандидатов от партии на руководящие посты.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
  • • на пост председателя Госдумы - Вячеслава Володина,
  • • на должность первого заместителя председателя Госдумы - Александра Жукова,
  • • на должности заместителей - Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оол, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Петра Толстого, Ирину Яровую,
  • • на пост руководителя комитета по бюджету и налогам - Андрея Макарова,
  • • на пост руководителя комитета по государственному строительству и законодательству - Павла Крашенинникова,
  • • на пост руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи - Александра Хинштейна,
  • • на пост руководителя комитета по обороне - Андрея Картаполова,
  • • на пост руководителя комитета по безопасности и противодействию коррупции - Василия Пискарева,
  • • на пост руководителя комитета по экономической политике - Максима Топилина,
  • • на пост руководителя комитета промышленности и торговле - Владимира Гутенева,
  • • на пост руководителя комитета по энергетике - Павла Завального,
  • • на пост руководителя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Евгения Москвичева,
  • • на пост руководителя комитета по контролю - Олега Морозова,
  • • на пост руководителя комитета по охране здоровья - Дмитрия Хубезова,
  • • на пост руководителя комитета по просвещению - Ольгу Казакову,
  • • на пост руководителя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Дмитрия Кобылкина,
  • • на пост руководителя комитета по культуре - Елену Ямпольскую,
  • • на пост руководителя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольгу Тимофееву,
  • • на пост руководителя комитета по молодежной политике - Артема Метелева,
  • • на пост руководителя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Сергея Пахомова.

В итоге "Единая Россия" планирует возглавить 17 из 32 комитетов Госдумы.

Кроме того, фракция выдвинула своих кандидатов на должность глав комиссий Госдумы. На должность главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений об имуществе выдвинут Отари Аршба, комиссии по вопросам депутатской этики - Валентина Терешкова, по регламенту - Виктор Пинский.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения