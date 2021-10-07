"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список

"Единая Россия" создала фракцию партии в Госдуме VIII созыва на организационном заседании. Депутаты выдвинули кандидатов от партии на руководящие посты.

• на пост председателя Госдумы - Вячеслава Володина,

• на должность первого заместителя председателя Госдумы - Александра Жукова,

• на должности заместителей - Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оол, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Петра Толстого, Ирину Яровую,

• на пост руководителя комитета по бюджету и налогам - Андрея Макарова,

• на пост руководителя комитета по государственному строительству и законодательству - Павла Крашенинникова,

• на пост руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи - Александра Хинштейна,

• на пост руководителя комитета по обороне - Андрея Картаполова,

• на пост руководителя комитета по безопасности и противодействию коррупции - Василия Пискарева,

• на пост руководителя комитета по экономической политике - Максима Топилина,

• на пост руководителя комитета промышленности и торговле - Владимира Гутенева,

• на пост руководителя комитета по энергетике - Павла Завального,

• на пост руководителя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Евгения Москвичева,

• на пост руководителя комитета по контролю - Олега Морозова,

• на пост руководителя комитета по охране здоровья - Дмитрия Хубезова,

• на пост руководителя комитета по просвещению - Ольгу Казакову,

• на пост руководителя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Дмитрия Кобылкина,

• на пост руководителя комитета по культуре - Елену Ямпольскую,

• на пост руководителя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольгу Тимофееву,

• на пост руководителя комитета по молодежной политике - Артема Метелева,

• на пост руководителя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Сергея Пахомова.

В итоге "Единая Россия" планирует возглавить 17 из 32 комитетов Госдумы.

Кроме того, фракция выдвинула своих кандидатов на должность глав комиссий Госдумы. На должность главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений об имуществе выдвинут Отари Аршба, комиссии по вопросам депутатской этики - Валентина Терешкова, по регламенту - Виктор Пинский.