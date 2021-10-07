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07.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Экономист назвал амбициозный курс рубля к началу ноября

Текст: Георгий Панин
Сила, которую рубль продемонстрировал в августе и сентябре, не перестает восхищать. Российская валюта как будто сбросила с себя многолетнюю слабость и устремилась вверх.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Однако у этого укрепления на 2,3 процента с начала года в паре с долларом есть фундаментальные причины. Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода описал эти причины и дал прогноз по рублю к концу октября:

Фото: Istock
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- Основная причина - это, конечно же, нефть. Баррель Brent получил отличный импульс для роста цены после того, как инвестиционный мир поверил в бурный спрос на энергоносители в четвертом квартале 2021 года по сравнению со вполне успешным третьим. Это случилось после обзора Международного энергетического агентства, в котором упоминалось, что пик интереса к нефти придется именно на октябрь.

Что ж, к текущему моменту нефть вполне отыграла в цене все положительные импульсы: баррель Brent обновил максимумы трех лет, "бочка" WTI - семи лет. Самое время скорректироваться, тем более что ОПЕК+ на ноябрь оставил прежними объемы возвращения на рынок энергоносителей.

Нефтяное и газовое ралли, безусловно, прекрасный катализатор для сырьевого рубля. Но все это уже учтено в котировках. Слишком крепкий рубль сократит уверенность внутреннего производителя, чей товар может оказаться менее конкурентоспособным на мировой арене из-за курсовых разниц.

Но пока нефть высоко, а газ способен стать значительно дороже до завершения зимы, да и геополитических рисков мало, для рубля сложилась практически идеальная ситуация.

Что может возникнуть негативного в ближайшее время? Определенные риски есть. Прежде всего, это пандемия коронавируса, чьи объятия не ослабевают. Ужесточение социальных ограничений в случае нового витка заболеваемости может ограничить темпы роста национальной экономики. А это не очень хорошо для рубля.

Минфин продолжает покупать валюту в состав "кубышки" - ФНБ, но к этому все давно привыкли. К разгону инфляции в России рубль тоже вроде бы равнодушен, хотя это совершенно нетипичная для него ситуация.

К слову, потребительские цены с высокой вероятностью продолжат рост и в ноябре, и в декабре, и до конца I квартала 2022 года. Теоретически, чем выше инфляционное давление, тем больше должно быть реакции в рубле. Может быть, со временем этот фактор станет видно лучше, чем сейчас.

Локальная коррекция в нефти, где надулся спекулятивный "пузырь", рублю точно не страшна. Пока баррель Brent стоит выше 60 долларов, у российской валюты все будет хорошо.

Техническая картина торгов сейчас выглядит вполне системно и не исключает вероятности снижения доллара к 71,40 рубля. Это значит, что потенциал укрепления рубля к началу ноября действительно есть. Сейчас этот сценарий выглядит немного амбициозным, но точно имеет право на реализацию с диапазоном 70-72 рубля за доллар.

Фото: istock
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Базовый же сценарий к началу ноября предполагает, что доллар останется в пределах 72-75 рублей, евро - в диапазоне 82-86 рублей.

Единая валюта, конечно, сильно пострадала в последнее время. За девять месяцев она потеряла к рублю 8,1процента стоимости (6,86 рубля). Но сейчас, пожалуй, самое интересное время для покупки евро в состав собственной валютной корзины сбережений и для будущих трат в отпуске.

Ожидаемое участниками рынка повышение ключевой ставки 22 октября до 7,25% уже заложено в текущие котировки и не окажет дополнительную поддержку рублю. Но в целом - чем выше ставка, тем меньше спроса у граждан и бизнеса на иностранную валюту.

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