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Рубрика: Экономика

Эксперт: Эффект от проекта "Мобильный город" проявится через три года

Текст: Евгений Гайва
Инициатива Министерства транспорта "Мобильный город", нацеленная на трансформацию системы городского транспорта, приведет к позитивным сдвигам через два-три года, считает заведующий лабораторией института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

По его словам, инициатива предполагает использование различных каналов финансирования и координацию властей разных уровней для трансформации общественного транспорта. Планируется прогнозировать и планировать пассажиропотоки, обновлять парк за счет низкопольного подвижного состава, более доступного для маломобильных пассажиров. Также планируется внедрять брутто-контракты с перевозчиками, лизинг для подвижного состава, концессии на трамвайные и троллейбусные сети, отметил эксперт.

Фото: www.tmholding.ru
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"Конечно, успех инициативы во многом будет зависеть от того, как она будет реализовываться на местах, в городах и агломерациях. Но вектор движения задан правильный. Можно надеяться, что пассажиры крупнейших городов страны через 2-3 года ощутят серьезные позитивные сдвиги", - сказал Янков.

Он отметил, что проблемы общественного транспорта есть не только в крупных агломерациях, но и в небольших городах. Чтобы снизить число заторов на дорогах нужно повышать долю тех, кто использует в поездках общественный транспорт. Привлечь пассажира на общественный транспорт можно, только если создать комфортные условия поездки.

Решение проблем городского транспорта осложняется присутствием разных владельцев. Помимо выделения федеральных денег, которые предусмотрены в бюджете, требуется также эффективно организовать процесс преобразований, заметил эксперт.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Правительство 7 октября утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Инициативы, включённые в перечень, распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

В раздел "Строительство" вошли семь инициатив, в том числе проект "Мобильный город", отвечать за который будет Минтранс. Основной акцент сделан на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс

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