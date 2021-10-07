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Рубрика: Экономика

Эксперт выделил три модели поведения РФ в мировой климатической повестке

Текст: Константин Симонов (Руководитель департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, глава Фонда национальной энергетической безопасности)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Тематика энергоперехода стремительно ворвалась и в российскую повестку. Страшилки о скорой ненужности угля, нефти и газа сыплются как из рога изобилия. Постоянно раздаются требования и нам перейти на "зеленую траекторию". В этом плане вопрос о грамотной реакции России на тему энергетического перехода становится едва ли не центральным сюжетом всего экономического развития страны.
Зависимость ветровой генерации от метеоусловий привела в этом году к энергокризису в Европе Фото: Сергей Михеев Зависимость ветровой генерации от метеоусловий привела в этом году к энергокризису в Европе Фото: Сергей Михеев
Зависимость ветровой генерации от метеоусловий привела в этом году к энергокризису в Европе Фото: Сергей Михеев

Я бы выделил три основные возможные модели поведения России. Первую можно назвать "кукурузой". Это бездумное принятие чужой схемы энергетического развития, которую предлагают импортеры углеводородов. Она изначально совершенно не предназначена для наших условий. Все это сильно напоминает насаждение кукурузы при Хрущеве. Первый секретарь съездил в США и решил тотально внедрять кукурузу у нас, не думая ни о том, как она приживется в нашем климате, ни какой будет экономический эффект. Последствия этого нам хорошо известны.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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Но вырванные волосы назад не вставишь. Аналогичные эксперименты в энергетике обойдутся еще дороже. Идея массового и быстрого перевода страны на ВИЭ сегодня вполне может стать именно "энергетической кукурузой". Чужой моделью, которую содрали с Запада без реального расчета экономики. Если мы начнем, просто для того чтобы быть "современными", уничтожать добычу углеводородов и традиционную генерацию, мы получим провал поступлений в бюджет, постоянные энергокризисы и стабильный рост тарифов на электроэнергию. Одна цифра - коэффициент использования установленной мощности ВИЭ в России не превышает 20%, и поэтому вам нужно будет держать огромный резерв мощности традиционной генерации. Истории про "неизбежное" решение проблемы промышленного хранения электричества я слышу уже не менее десяти лет, а воз и ныне там. Объясните, зачем крупнейшему в мире экспортеру энергоносителей брать на вооружение стратегию импортеров? На внутреннем рынке она точно скажется губительно.

Не забудем о том, что сегодня развитие ВИЭ в России - это банальный импорт датских, нидерландских и немецких технологий. И даже обещанная локализация не станет триумфом инновационной экономики. Потому что инноваций там просто нет. Зато в ветряках есть 70% железной руды. Не говоря уже про вообще забытую тему утилизации ветряков и солнечных батарей. Экологический эффект сознательно преувеличен.

Вторая модель - "страус". Это другая крайность. Делать вид, что никакого энергоперехода не будет, это все европейская блажь. Очевидно, что времена изменились, и игнорировать "зеленую повестку" мы не можем.

Однако и быстрым этот переход не будет, не надо вестись на заведомо лживые прогнозы, которые делаются не исходя из реальных оценок, а с целью напугать и повлиять на сегодняшнее поведение.

Не надо делать искусственный акцент на ВИЭ. Главная цель - снижение выбросов в промышленности и в строительстве

Что показала текущая осень? Энергетический переход сталкивается с серьезными проблемами. Причем это те сложности, на которые указывали давно, просто их сознательно не замечали идеологи "зеленого перехода". Зависимость от метеоусловий, утрата гибкости системы из-за невозможности перейти на резервное топливо из-за его дискредитации. Кстати, наша вера в быстрый энергопереход уже привела к экономическим потерям для РФ. Европа сейчас просит о дополнительных поставках угля (про климат, кстати, моментально забыли) - а его физически нет, уже внедрили в мозг страшилку "уголь - топливо прошлого".

Поэтому мне кажется самой правильной третья модель. Назовем ее "змейка" - это одна из известных головоломок, которая способна приобретать нужную форму. Гибкость - вот что должно отличать наш "зеленый переход". И следование своим, а не чужим интересам.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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На словах вполне можно поддержать энергопереход и ставить цели на 2050-й, а лучше на 2080 год. Но я вовсе не призываю к гринвошингу. Однако и убивать искусственно углеводороды под давлением чужих прогнозов - верх безрассудства. В итоге мы обнаружим, что углеводороды вполне себе востребованы на рынке, только мы уже добровольно с него устранились. Угробив валютоприносящие отрасли.

На внутреннем рынке не надо делать искусственный акцент на ВИЭ. Главная цель - снижение выбросов в промышленности и в строительстве. Тут есть колоссальное пространство для работы. Забыли слово "энергоэффективность"? Давайте вспомним. Пользы от этого будет больше, чем от повсеместного строительства на бюджетные деньги ветряных и солнечных станций (а уже слышны идеи ставить ветряки на арктическом шельфе - и это только начало. А почему не сделать за бюджетный-то счет?). С прямой перспективой ростов тарифов на электричество.

Если говорить откровенно, то в области устойчивого развития нам важен не столько климат, сколько экология. Это гораздо более реальная тема. Компаниям проще платить штрафы и даже углеродный сбор, когда он появится, но вовсе не заниматься модернизацией производства и решать реальные экологические проблемы. Россияне со всей очевидностью страдают от грязных производств - можно привести сотни примеров.

Следующий момент - газификация. Это серьезный шаг к декарбонизации. Далее - новые стандарты станций. Угольная станция может быть и без выбросов - просто она дорогая.

Система аудита и учета выбросов, безусловно, должна быть. Но это должна быть именно национальная система, а не созданная западными консультантами, которые очень хотят заняться сертификацией российских компаний на предмет уровня выбросов.

Фото: iStock
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Здесь мы подходим к базовой проблеме - это тема интеллектуального лидерства в "зеленой повестке". Сегодня нам просто предлагают петь в чужом хоре, который формирует совершенно невыгодную нам повестку. Элементарный пример с голубым водородом. Почему ЕС категорически отказывается его признавать, хотя у него такой же климатический эффект, как у водорода зеленого? Все предельно просто - потому что ЕС хочет продавать по всему миру свои электролизеры. Но мы можем не только производить голубой водород, но и развивать бизнес по хранению углерода. Для чего нужно уравнять в правах этот самый голубой водород.

Кроме того, нужно добиться признания наших проектов по декарбонизации в ЕС. Западные инвесторы должны иметь возможность инвестировать в проекты в России и в сфере улавливания углерода, и в сегменте высаживания лесов. Но им эти проекты должны засчитываться в рамках европейского углеродного регулирования. Также и нашим компаниям такие кейсы должны зачитывать в рамках механизма СВАМ, который ЕС намерен ввести.

Нужно думать о своих интересах, а не жить в логике "все побежали - и я побежал". А то как тот герой кинофильма, точно придется бежать в одних трусах. Энергопереход - тонкая штука. Если тупо замещать уголь, нефть и газ солнечной и ветряной энергетикой повсеместно, мы останемся без денег, с дорогим и нестабильным электричеством. Вот тогда точно мы будем выброшены на обочину. Сейчас мы как раз стоим на развилке экономического развития - и надо самим выбирать дорогу, а не читать чужие надписи на камнях. Потому что надписи эти могут завести нас не туда.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология

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