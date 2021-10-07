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Рубрика: Общество

Эксперты: Лингвистической экспертизе нужно уделять больше научного внимания

Текст: Елена Новоселова
Обычный человек не всегда готов вовремя распознать ложную информацию, вымогательство, манипуляцию. Однако, как говорилось на международной конференции "Фундаментальная лингвистика и проблемы судебной экспертизы: социальные сети как объект научного и экспертного анализа", которая прошла в Институте Пушкина, на пути преступников стоят филологи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На научном форуме было сделано более 70 докладов на темы, связанные с экспертизой интернет-материалов, анонимных текстов, распознаванием ботов... А на мастер-классах специалисты делились практическим опытом лингвистического анализа материалов, полученных, к примеру, в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: iStock
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В центре дискуссии оказалась фигура добросовестного эксперта-лингвиста.

"Профессиональное сообщество очень волнуют заявления некоторых адвокатов о ненужности лингвистической экспертизы, ее субъективности и так далее, - заявил проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий. - Да, лингвистическая экспертиза особая, да, ее объект (речь) гораздо сложнее, чем привычные материальные объекты экспертного анализа (биоматериал, отпечатки пальцев и тому подобное). Но что означает этот вывод? Что экспертиза не нужна, вредна? Отнюдь. Напротив, лингвистической экспертизе нужно уделять больше научного внимания, заниматься ее доказательностью, поддерживать разработки новых методик, шире и глубже анализировать практику".

Актуальный у преступников способ обмана обсуждали на мастер-классе о вовлечении в виртуальную коммуникацию в соцсетях. Среди объектов внимания лингвистической экспертизы - психологические мотивы вовлечения молодежи в экстремистские сообщества, а также признаки сексуального побуждения в интернет-коммуникациях.

"Судебная экспертиза - наиболее острая проблемная сфера в прикладной лингвистике, ведь от нее зависит судьба не только человека, но и государства, общества и так далее. Мне кажется, это обостряет тот круг тем, проблем и вообще необходимость, актуальность нашей науки", - поделился мнением профессор кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Пушкинский конкурс Общество Наука

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