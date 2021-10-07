Фракция "Единой России" выдвинула Володина в спикеры Госдумы

Фракция "Единой России" выдвинула Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы VIII созыва. Отметим, что он возглавлял палату и в прошлом созыве.

Кандидатуру Володина депутаты от партии поддержали единогласно на организационном собрании фракции.

"Спасибо за доверие. Для меня ваша поддержка очень важна. Когда мы говорим о Государственной Думе, это коллегиальный орган", - отметил он и добавил, что необходимо всегда вести диалог и слышать друг друга.

Володин подчеркнул, что фракция большинства - это огромные возможности, но также и ответственность.

"Мы отвечаем не только за решения, но и развитие политической системы в целом. Как показала жизнь, "Единая Россия" делает это достаточно эффективно. Я постараюсь сделать все, чтобы мы с вами выполнили главную задачу - реализация обязательств, взятых в ходе избирательной кампании", - сказал Вячеслав Володин.