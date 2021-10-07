Фракция "Единой России" выдвинула Володина в спикеры Госдумы

Новости

В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей 17:29
Власти оплатят ремонт авто, угнанного подозреваемым в убийстве девушек в Гае 17:25
Володин взял на контроль ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом 17:24
В "Единой России" пожелали Путину крепости и сил 17:22
Цена на газ в Европе вновь начала расти 17:21
Сбившую детей Валерию Башкирову будут судить в общем порядке 17:13
В Ивановской области введена обязательная вакцинация 17:11
Москва призвала власти Афганистана обеспечить безопасность посольства РФ 16:57
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 16:56
Мэр Белгорода подал в отставку 16:52
Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные для мотоциклистов улицы 16:39
В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 16:37
Apple обновила правила магазина приложений App Store 16:09
Напавшему на школу в Казани Галявиеву продлили арест до января ​ 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 17:37
Рубрика: Власть

Фракция "Единой России" выдвинула Володина в спикеры Госдумы

Текст: Айсель Герейханова
Фракция "Единой России" выдвинула Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы VIII созыва. Отметим, что он возглавлял палату и в прошлом созыве.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кандидатуру Володина депутаты от партии поддержали единогласно на организационном собрании фракции.

Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России"

"Спасибо за доверие. Для меня ваша поддержка очень важна. Когда мы говорим о Государственной Думе, это коллегиальный орган", - отметил он и добавил, что необходимо всегда вести диалог и слышать друг друга.

Володин подчеркнул, что фракция большинства - это огромные возможности, но также и ответственность.

"Мы отвечаем не только за решения, но и развитие политической системы в целом. Как показала жизнь, "Единая Россия" делает это достаточно эффективно. Я постараюсь сделать все, чтобы мы с вами выполнили главную задачу - реализация обязательств, взятых в ходе избирательной кампании", - сказал Вячеслав Володин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения