Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз был избран руководителем фракции коммунистической партии. Ее он возглавит в Госдуме восьмого созыва. Сам Зюганов рассказал журналистам, что обсуждал накануне с главой государства.

Зюганов - бессменный руководитель фракции КПРФ в Госдуме, начиная с первого созыва. Он был избран единогласно, сказал первый зампред ЦК КПРФ, депутат Иван Мельников.

Первым заместителем руководителя фракции избран член президиума ЦК КПРФ Николай Коломейцев.

Лидер КПРФ сообщил журналистам, что накануне в течение часа обсуждал с Владимиром Путиным предложения партии. Самое главное - демография, отметил он. "Русские области вымирают в два-три раза быстрее остальных. Поэтому я вчера настаивал на том, чтобы на Госсовете уже в этом году был рассмотрен этот вопрос, даны все необходимые поручения", - сказал Зюганов. Коммунисты предлагают больше внимания уделить этой теме в бюджете.

Также в новом созыве фракция собирается предложить поправки о прожиточном минимуме свыше 25 тыс. рублей, о регулировании цен на товары первой необходимости, о повышении доступности образования, о национализации минерально-сырьевой базы, о прогрессивной шкале налогообложения, о распределении доходов от нефтегазовой промышленности, о поддержке детей войны и другие.