Гастрономический туризм России: Нам есть, чем удивить

В Москве на Форуме регионов России в ходе отраслевой сессии "Туризм и гастрономия: российская региональная кухня" представители различных уголков страны обсудили развитие гастрономического туризма. Операторов, специализирующихся конкретно на таком туризме, в России еще нет, но он развивается едва ли не семимильными шагами - это стало понятно после выступления представителей регионов страны.

Как выяснилось, в России туристов повсеместно не только с радостью встретят, но и обязательно накормят блюдами местной кухни, вкус которых они никогда не забудут и, как следствие, обязательно когда-нибудь захотят вернуться, чтобы попробовать их вновь. Представители регионов это показали на примерах и при этом не упустили возможности пригласить всех участников форума в гости.

"Что же такое - российская региональная кухня, как ее сделать доходным, прибыльным бизнесом? Любовь к западным образцам у нас зашкаливает, и мы любим все заграничное. Но ведь наше, свое, никак не хуже! - считает модератор сессии Екатерина Шаповалова. - И нам необходимо сделать все для того, чтобы местная кухня была представлена во всех сегментах туристической культуры России".

Поварское искусство - это часть культуры, часть быта, и она очень важна. Люди должны и жить, и путешествовать в комфорте, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. "Но беседую со своими друзьями, которые путешествуют по России, и они говорят примерно следующее: "Приезжаю в такой-то город, и мне не очень интересно пробовать, к примеру, псевдоитальянскую или псевдояпонскую кухни". Или вот во время последнего своего путешествия в Вологду я услышал: "Сейчас мы вам покажем лучший итальянский ресторан Вологда". Нормально... Начинаешь спрашивать: "Итальянец "ставил" кухню?" - "Нет". - "Кто-то работал с итальянцами?" - "Нет". - "А где вы рецептуру брали?" - "В интернете". Это ведь по сути введение в заблуждение. Гастрономический туризм в России - это возможность, приезжая в наши города, ознакомиться с нашей культурой и теми блюдами, которые делают наши повара!"

"Как такового гастрономического туризма в России пока нет, давайте это признаем, - поделилась советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова. - Это точка, с которой мы стартуем. И если вы наберете в интернете "гастрономические туры", то выходят какие-то странные программы с элементами гастрономии. Перед нами в этом направлении - большой путь. Но у нас уже появился какой-то ландшафт игроков, пул проектов, с этим можно начинать работать. Гастрономический туризм у нас лежит на стыке очень серьезного межведомственного взаимодействия. Потому что за это направление отвечают Минсельхоз, Минпромторг, Минприроды и Минэконом. Так есть ли шанс у России стать мировым гастрономическим направлением? Я уверена, что да!"