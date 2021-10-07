"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже

"Газпром" временно прекратил торговлю газом на бирже из-за раннего начала отопительного сезона. Об этом заявил один из членов правления компании Геннадий Сухов на Петербургском международном газовом форуме.

"Никто не знал, что такая сложится ситуация, когда у нас с 12 сентября уже по многим регионам началось отопление. И где-то с 17-го числа включились такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург", - объяснил он.

По словам Сухова, уже в сентябре суточные объемы потребления превышали плановые показатели на 250 млн кубометров.

Ранее стоимость акций "Газпрома" побила рекорд 2008 года. Это произошло на фоне дорожающего газа.