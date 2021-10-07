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07.10.2021 20:32
Рубрика: Экономика

"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже

Текст: Матвей Линник
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Газпром" временно прекратил торговлю газом на бирже из-за раннего начала отопительного сезона. Об этом заявил один из членов правления компании Геннадий Сухов на Петербургском международном газовом форуме.

В "Газпроме" прокомментировали ситуацию с газом в Европе

"Никто не знал, что такая сложится ситуация, когда у нас с 12 сентября уже по многим регионам началось отопление. И где-то с 17-го числа включились такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург", - объяснил он.

По словам Сухова, уже в сентябре суточные объемы потребления превышали плановые показатели на 250 млн кубометров.

Ранее стоимость акций "Газпрома" побила рекорд 2008 года. Это произошло на фоне дорожающего газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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