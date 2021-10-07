Генеральным директором ЦИАМ назначен Андрей Козлов

Генеральным директором Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") назначен Андрей Козлов. На посту руководителя ЦИАМ он сменит Михаила Гордина, который приказом Минобрнауки России с 7 октября назначен и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Михаил Гордин возглавлял ЦИАМ с декабря 2016 года. За неполных пять лет под его непосредственным руководством выполнен значительный объем работ с АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" по созданию научно-технического задела для перспективных авидвигателей. Инициированы и интенсивно ведутся НИР в области гибридных и электрических силовых установок, по созданию современных авиационных поршневых двигателей. Введен в эксплуатацию межотраслевой Суперкомпьютерный центр мощностью более 500 Тфлопс для высокопроизводительных вычислений.

"Конечно, жаль покидать ЦИАМ, мы многого смогли добиться, заложили амбициозные планы на будущее. В то же время возглавить МГТУ имени Баумана для меня, выпускника Бауманки, большая честь, - цитируются слова Михаила Гордина в сообщении пресс-службы ЦИАМ им. П.И. Баранова. - Уверен, что опыт работы в ЦИАМ, институте с научными школами мирового уровня, лидере фундаментальной и прикладной отраслевой науки, найдет отражение в моей деятельности на посту ректора одного из лучших инженерных университетов мира".

Михаил Гордин и Андрей Козлов почти ровесники. Андрей Козлов родился на год позже - 10 апреля 1970 года в Ленинграде. По образованию инженер: после службы в армии в 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет по специальности "автоматизированные электротехнические установки и системы", в 2008 году - Московский технический университет связи и информатики. С 1994 года трудился на различных должностях в ряде организаций, с 2006 года - заместитель генерального директора и генеральный директор в структурах ЗАО "Глобал Тел", с 2015 года - заместитель генерального директора по инвестиционной работе ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского".

"Считаю за честь возглавить ЦИАМ, легендарный институт, и сегодня, спустя 91 год с момента основания, находящийся на острие авиационной науки, - говорит Андрей Козлов. - Впереди много интересной работы, будем продолжать развивать авиационную науку, продолжать традиции и осваивать новые направления".

Справка "РГ"

ЦИАМ им. П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") - единственная в стране научно-исследовательская организация, осуществляющая комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиадвигателестроения - от фундаментальных исследований физических процессов до совместной работы с ОКБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей и наземных газотурбинных установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах.