Госслужащих предложили освободить от лишних справок при назначении пенсии

Федеральным госслужащим, возможно, скоро не придется собирать дополнительные справки для того, чтобы оформить пенсию за выслугу лет.

Упростить процедуру предложил Минтруд, опубликовав проект соответствующих изменений для общественного обсуждения.

Так, сейчас к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет гражданин обязан представить в кадровую службу федерального государственного органа копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о пенсионном обеспечении, а также при необходимости - копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Предлагается освободить госслужащих от сбора и предоставления всех этих документов. Кадровики сами смогут получать такие сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Помимо этого, проект приказа вносит изменения в правила выплаты пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, осуществления контроля за ее выплатой, проведения проверок документов, необходимых для ее выплаты в части прекращения выплаты пенсии за выслугу лет в случае назначения ее получателю ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения. Сегодня госслужащий сам должен подавать заявление о том, чтобы ему перестали платить пенсию за выслугу лет, если назначены другие меры поддержки. От подачи такого заявления граждан тоже предлагается освободить.

Но в то же время будет усилен контроль за выплатой пенсии за выслугу лет. Если человек продолжит получать и пенсию за выслугу лет и другие виды выплат, ему придется вернуть незаконно полученные средства.

Государственная пенсия за выслугу лет назначается федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава. Космонавты имеют право на две пенсии - за выслугу лет и на страховую пенсию по старости или инвалидности. А пожизненное содержание, как уточнили "РГ" в Минтруде, может назначаться, например, федеральным судьям.