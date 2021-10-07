Государственно-частное партнерство соединило два берега Амура

Беспилотные грузовые перевозки будут протестированы на недавно построенном мосту через Амур, соединяющем российский Благовещенск с китайским Хэйхэ. Ранее Минтранс РФ сообщил, что этот пилотный проект реализуется в целях развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Если эксперимент пройдет успешно, то грузовая дорога через Амур может стать полностью "беспилотной".

Грузовой транспорт через Амур между Благовещенском и Хэйхе раньше передвигался по понтонной переправе, которая работала не круглогодично. Теперь мост протяженностью более километра, строительство которого длилось три года, позволит перевозить грузы в любое время года. Его построила российско-китайская компания, с которой правительство Амурской области заключило концессионное соглашение.

Транспортный коридор на границе с Китаем - это еще и строительство необходимых объектов логистической инфраструктуры, без которой невозможны международные перевозки. Терминал "Каникурган" с парковками, блоками таможенного оформления, складами и кафе на площади около 22 га строит ГК "Регион".

Для перемещения пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ предназначена канатная дорога через Амур, строительством которой также занимается ГК "Регион". Это будет первая в мире трансграничная канатная дорога. По ней со скоростью 7 м/с будут передвигаться две гондолы, интервал их движения составит 12-15 минут. Планируется, что канатная дорога сможет перевозить 6-7 тыс. человек в сутки, или 2,5 млн в год.

По оценкам экспертов, обновленный транспортный узел "Благовещенск-Хэйхэ" позволит в разы увеличить въездной поток пассажиров и грузов из Китая - по грузовому мосту за год смогут пройти порядка 146 тыс. грузовых машин, а канатная дорога увеличит турпоток на один миллион туристов. Мост и канатная дорога существенно упростят и удешевят перевозки людей и грузов.

"Мост и логистический центр на Амуре способствуют созданию устойчивого маршрута через Благовещенск. Грузы из северо-восточных провинций КНР исторически доставляются в РФ либо по железной дороге, либо через морские порты Приморья. Упрощение логистики приведет к снижению затрат и, наконец, к существенному сокращению срока доставки грузов", - комментирует владелец ГК "Регион" Сергей Судариков.

Столь масштабный и дорогостоящий проект Амурской области было бы непросто реализовать без сторонних инвестиций, то есть без механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). В России такой способ сотрудничества бизнеса и государства становится одним из важнейших инструментов развития региональной и муниципальной инфраструктуры, привлечения частных инвестиций. Большинство проектов ГЧП реализуются в рамках концессии.

К слову, концессионные соглашения в нашей стране появились почти 200 лет назад. Впервые концессия была выдана на постройку железной дороги "Козлов - Воронеж" в 1866 году. Концессии, направленные на привлечение иностранного капитала, существовали и на заре СССР и прекратили свое существование к середине 1930-х. В 1990-е годы были сделаны первые попытки по восстановлению ГЧП. Однако без соответствующей законодательной базы в конце 1990-х-начале 2000-х взаимодействие бизнеса и государства строилось по модели ВООТ (эта аббревиатура в переводе с английского означает "строительство-владение-эксплуатация-передача" - прим. ред.). Необходимый для развития ГЧП закон "О концессионных соглашениях" появился лишь в 2005 году.

В 2009 году впервые в России были заключены транспортные концессии федерального уровня - в отношении первого участка платной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". В 2013 году был дан новый толчок для развития ГЧП: изменилось законодательство в сфере ЖКХ - появился запрет на передачу в аренду объектов ЖКХ с высоким уровнем износа, из-за чего концессия стала фактически единственным механизмом для передачи таких объектов в управление частному инвестору.

По данным Минэкономразвития РФ, к концу 2019 года объем принятых инвесторами обязательств по заключенным концессионным соглашениям составил порядка 1,6% от объема ВВП. На сегодняшний день практически все субъекты РФ используют механизм концессионных соглашений для создания или реконструкции инфраструктурных объектов. По состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране было заключено 32 концессионных соглашения с объемом инвестиций 10 и более млрд рублей и 93 концессионных соглашения с объемом инвестиций от одного до 10 млрд.

По итогам 2020 года лидером среди регионов по объему рынка ГЧП стала Московская область, заключившая в феврале 2020 года концессионное соглашение по строительству сети платных автодорог "Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный" с общим объемом инвестиций 112 млрд рублей. Это второй по протяженности региональный автодорожный проект в стране. ГК "Регион" - также участник этого масштабного проекта.

Как констатируют эксперты, плюсы ГЧП и для бизнеса, и для государства очевидны: привлечение частных инвесторов позволяет существенно уменьшить бюджетную нагрузку и разделить риски проекта с концессионером. Кроме того, такие проекты гораздо чаще, чем проекты госзаказа, реализуются в рамках бюджета.

Отсутствие ГЧП в течение длительного периода времени привело к определенному отставанию нашей страны от ряда других государств по этому направлению. Объем принятых инвестиционных обязательств в России пока уступает показателям мировых лидеров этого рынка - Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Однако уже скоро все может измениться. Минэкономразвития подготовило проект внесения поправок в закон "О концессионных соглашениях", которые должны дополнительно стимулировать интерес бизнеса и региональных властей к проектам ГЧП.

"Мы считаем механизмы государственно-частного партнерства наиболее приоритетными сейчас. Огромное количество значимых для страны проектов реализуется с частичным или полным финансированием из частных источников. "Регион" участвует сразу в нескольких подобных проектах, часть которых не имеет мировых аналогов", - резюмирует Сергей Судариков.