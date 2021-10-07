Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года

Инфляция в Венесуэле по состоянию на октябрь текущего года превысила отметку в 500%. Об этом сообщила Венесуэльская финансовая обсерватория, которая занимается сбором данных о состоянии национальной экономики.

По ее данным, инфляция в сентябре составила 9,7%, а за девять месяцев 2021 года - 525,7%. При этом рост цен в годовом выражении составил 1456%.

Сотрудники обсерватории также сообщили о том, что стоимость продуктовой корзины для венесуэльской семьи из пяти человек в сентябре составила 1,3 млрд боливаров (почти 305 долларов) при минимальной заработной плате 10 млн боливаров (2,33 доллара).

По официальным данным, инфляция в Венесуэле в 2020 году составила почти 3000%.