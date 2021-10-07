Новости

У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след 18:47
Володин оценил кадровые решения ЕР 18:41
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 18:40
Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест 18:35
В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 18:35
Рубрика: Экономика

Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест

Текст: Марина Трубилина

Еще 11 регионов получат инфраструктурные бюджетные кредиты. Об этом сообщил в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: iStock
Бюджетные кредиты повысят объемы ввода жилья

Благодаря кредитам на 40 с лишним млрд рублей будет введено более 8 млн кв.м жилья, появится более 50 тысяч рабочих мест.

Пермский край, Ленинградская, Пензенская, Архангельская, Новгородская области и Чукотский АО получат средства на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Также запланировано обновление общественного транспорта в Великом Новгороде, Пензенской агломерации. А в Пермском крае еще и построят школу с музыкальным уклоном.

На транспортную и социальную инфраструктуру при комплексной застройке территорий получат деньги Брянская и Волгоградская области. В Чеченской республике кредиты используют для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, организации водоснабжения и водоотведения. В Ульяновской области появится индустриальный парк, а в Омской области будут построены объекты энергоснабжения в производственно-промышленной ОЭЗ и инженерная инфраструктура для логистического парка "Солнечный".

Экономика Работа Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Рынок труда

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить