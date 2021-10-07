Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест

Еще 11 регионов получат инфраструктурные бюджетные кредиты. Об этом сообщил в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Благодаря кредитам на 40 с лишним млрд рублей будет введено более 8 млн кв.м жилья, появится более 50 тысяч рабочих мест.

Пермский край, Ленинградская, Пензенская, Архангельская, Новгородская области и Чукотский АО получат средства на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Также запланировано обновление общественного транспорта в Великом Новгороде, Пензенской агломерации. А в Пермском крае еще и построят школу с музыкальным уклоном.

На транспортную и социальную инфраструктуру при комплексной застройке территорий получат деньги Брянская и Волгоградская области. В Чеченской республике кредиты используют для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, организации водоснабжения и водоотведения. В Ульяновской области появится индустриальный парк, а в Омской области будут построены объекты энергоснабжения в производственно-промышленной ОЭЗ и инженерная инфраструктура для логистического парка "Солнечный".