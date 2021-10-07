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07.10.2021 13:53
Рубрика: Экономика

Исследователи заявили об угрозе женской безработицы в будущем

Текст: Елена Новоселова

Социология образовательных трендов свидетельствует: через несколько лет наступит женская безработица. Вовлечение женщин России в высокие технологии, в инженерные специальности сейчас не превышает 20 процентов, заявила глава АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева на пресс-конференции, посвященной открытию в Санкт-Петербурге III Евразийского женского форума "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

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С учетом трендов цифровизации и перехода на рельсы цифровой экономики, это плохой результат. "Меняется карта будущего. Новые профессии требуют базового технического образования, навыков в области инженерии, программирования, математики", - подчеркнула она.

Однако современные школьницы мало интересуются точными науками. "В образовании мы увидим такие же неблагополучные цифры. Не более 30 процентов выпускниц школ выбирают технические специальности, не более 20 процентов, заканчивая вуз, хотят там работать, а также заниматься наукой и технологиями. Только 18 процентов - работают по этому направлению", - рассказала Иноземцева.

По ее мнению, если сейчас ничего не предпринимать, то цифровая экономика даст нам не только возможности развиваться, но и столкнет с женской безработицей "именно вследствие отсутствия необходимых компетенций".

Впрочем, предыдущий Евразийский женский форум все же стал точкой роста для развития женского предпринимательства в России. "Если еще три года назад уровень поддержки женщин-предпринимателей в стране оценивался на уровне 50-52 пункта, то после форума мы достигли нового уровня в 60 пунктов. Это серьезный прирост", - заявила председатель комитета по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Надия Черкасова.

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В повестке Евразийского женского форума пять основных тем для обсуждения, сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Это миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверие, сохранение здоровья, развитие экономики и цифровизации, а также сохранение планеты и реализация социальных преобразований.

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