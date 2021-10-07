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Рубрика: Культура

"Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна снова вышел в прокат

Текст: Наталья Лебедева
Легендарный фильм Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" вновь выходит в российский проект. Отреставрированную версию двух серий культовой кинокартины на большом экране представляют журнал "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм".

К повторному прокату журнал "Искусство кино" подготовил книгу "Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна". Авторами этого обширного исследования одного из главных фильмов в мировом кинематографе стали историки кино Наталья Рябчикова и Станислав Дединский. Представленные в книге редкие архивные документы заставляют по-новому взглянуть на знакомый сюжет.
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"Каждый фильм Эйзенштейна - лишь часть его "экспериментальной вселенной", практическое воплощение идей о том, как создавать произведения высшего, по его мнению, искусства - кино", - рассказывает редактор-составитель книги Наталья Рябчикова.

Сборник помогает заглянуть и в творческую лабораторию мастера, и в его съемочный павильон, и в политическое закулисье, чтобы увидеть, из чего рождается шедевр. От неснятых фрагментов сценария и дневниковых заметок до закадровых фото и мнений простых и "непростых" первых зрителей - все это дает читателям уникальную возможность "досмотреть" тот трехсерийный фильм, который режиссер планировал сделать.

В своем "Иване Грозном" Эйзенштейн размышляет об одной из самых противоречивых фигур российской истории, царе, чей образ давно перерос шестнадцатый век, как переросла век двадцатый последняя работа великого режиссёра. Фильм создавался в непростое военное время, первая серия увидела свет в 1945 году. Вторая вышла в свет лишь в 1958-м. Но успех первой части не сопутствовал второй - при жизни автора она так и не вышла в прокат, будучи раскритикованной за "невежество в изображении исторических фактов". Третья серия вообще осталась неснятой.

Фото: предоставлено журналом «Искусство кино».

История безумия, не исчерпывается рассуждением о природе человеческих пороков. Работа о жизни самого грозного русского царя, преломляющейся через жестокость, странность и завораживающую красоту эпохи, органично вобрала в себя предания о боярских заговорах, неистовство опричных пиров и тяжесть труда создателей фильма, оказавшихся свидетелями иным трагическим событиям в истории человечества.

Эйзенштейн собрал на съемочной площадке блестящий актерский состав: Николай Черкасов, Михаил Жаров, Павел Кадочников, Михаил Кузнецов, Андрей Абрикосов… Музыку написал великий русский и советский композитор Сергей Прокофьев.

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