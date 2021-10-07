Кабинет министров определил направление движения к национальным целям

В отборе предложений были задействованы сразу пять рабочих групп с привлечением бизнеса, экспертов и научных организаций, представителей региональных властей. Им пришлось проанализировать более 250 идей. В итоговый перечень вошли те, что отвечают реальным запросам граждан, дают ощутимые результаты для улучшения качества жизни и помогают достичь национальных целей развития, не дублируя при этом уже существующие мероприятия, представленные в тех же национальных проектах.

Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Они делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны конкретные результаты на периоды до 2024 и до 2030 годов. "Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране в предстоящие годы", - заявил Мишустин.

По социальному направлению правительство отобрало десять инициатив, ориентированных на сбережение здоровья людей, создание возможностей для самореализации и личностного роста. Премьер сделал акцент на дальнейшем совершенствовании системы здравоохранения. Здесь одна из целей - сформировать надежный "санитарный щит", который позволит радикальным образом снизить риски проникновения биологических угроз на территорию страны. "Также это модернизация системы медицинской реабилитации граждан после перенесенных заболеваний и травм. Будут оснащены или переоснащены более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров", - сообщил глава правительства.

В сфере строительства семь инициатив, приоритет - обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни. "Будут снижены временные и финансовые затраты бизнеса на возведение новых объектов, а для граждан упрощено строительство своего личного дома через изменение правил выделения земельных участков и решение проблемных вопросов подключения ко всем видам сетей, разработку и внедрение специальных ипотечных продуктов", - прокомментировал Мишустин этот раздел.

Надо отметить, что правительство будет работать не с чистого листа - некоторые инициативы уже осуществляются и пользуются большим спросом. Например, в социальный блок включен проект "Пушкинская карта". Молодежь может оформить ее с 1 сентября, чем уже воспользовались более 2,3 миллиона человек. Направление "Экология" объединило четыре инициативы, направленные на переработку отходов и бережную добычу минеральных ресурсов, снижение выбросов парниковых газов, ликвидацию опасных свалок и аварийных объектов.

"Появится новый проект, который получил название "Генеральная уборка", - заметил Мишустин. - В первую очередь он предполагает ликвидацию целого ряда опасных объектов на территории нашей страны - это и затонувшие корабли, и несущие экологические риски заброшенные скважины, а также создание механизма, который обяжет бизнес самостоятельно устранять вред окружающей среде, накопленный в результате всего жизненного цикла предприятия".

"Цифровая трансформация" включает пять инициатив, которые должны упростить взаимодействие граждан с госорганами. Сюда же вошли задачи по подготовке кадров для IT-отрасли.

Самым объемным стал блок "Технологический рывок". В нем 15 стратегических инициатив для разных сфер, включая чистую энергетику, электрический и автономный транспорт, аграрный сектор. Их реализация должна ускорить обновление важнейших отраслей экономики, помочь с привлечением крупных инвесторов.

Наконец, шестое направление - "Государство для граждан" - самое понятное для кабинета министров. В нем всего одна инициатива - "Клиентоцентричность", она сосредоточит работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделает их более внимательными к запросам граждан.

На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 триллиона рублей. Средства возьмут из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать частные инвестиции.

"За каждой инициативой мы закрепили ответственное министерство, чтобы усилить контроль и добиться зримых результатов по каждому направлению", - подчеркнул Михаил Мишустин. Их реализацию глава правительства намерен обсудить в феврале на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Для каждой инициативы прописаны конкретные результаты на периоды до 2024 и до 2030 годов

Все инициативы правительство включило в единый план по достижению национальных целей развития на ближайшие 10 лет. Подготовка этого объемного стратегического документа также завершена, сообщил глава кабинета министров.

"Механизм управления достижением целей сочетает в себе как стратегический подход, так и оперативную гибкость, - добавил премьер-министр. - Документ содержит только системные показатели и основные задачи. Детализация и индикаторы распределены по государственным программам и национальным проектам, а также региональным программам и проектам".

Проект единого плана прошел самое широкое обсуждение, заметил председатель правительства Михаил Мишустин. В нем участвовали представители парламента, регионов, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, делового и экспертного сообщества.

"Нужно действовать так и дальше - сохранять эффективную коммуникацию со всеми участниками и заинтересованными лицами, поддерживать оперативную обратную связь с нашими гражданами, своевременно реагируя на их потребности и запросы", - указал председатель правительства России.

Михаил Мишустин: Проект единого плана прошел самое широкое обсуждение. Фото: РИА Новости

Между тем

С 1 октября в России начал действовать закон, который позволяет всем желающим бесплатно делать профилактические прививки, входящие в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках, оказывающих помощь по полису обязательного медицинского страхования. В перечень входят прививки от гриппа, туберкулеза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекций, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита и полиомиелита. Правительство утвердило правила обеспечения клиник нужными вакцинами. Они будут получать препараты за счет федерального бюджета, сообщил Михаил Мишустин. "У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан", - подчеркнул глава кабмина.

Экология

Генеральная уборка

Детали экологических инициатив правительства раскрыла вице-премьер Виктория Абрамченко. Так, проект "Генеральная уборка страны" предполагает тотальную уборку на суше и море.

По словам Абрамченко, на территории страны выявлено 29 тысяч опасных объектов - почти две тысячи свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся в непосредственной близости к населенным пунктам, а также затонувшие корабли в акваториях бухт и заброшенные скважины. Все они будут собраны в отдельный реестр.

К 2024 году планируется ликвидировать 191 свалку в границах городов, 88 сложных объектов, 79 затопленных кораблей, 500 скважин. Кроме того, к 2024 году появится механизм предотвращения появления новых объектов накопленного вреда.

"К 2030 году мы исключим влияние таких "горячих точек" на качество жизни и здоровье граждан и на окружающую среду", - отметила вице-премьер.

Вторая экологическая инициатива - "Экономика замкнутого цикла". Она предполагает создание системы, при которой отходы получат вторую жизнь и станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом. По планам правительства к 2024 году в России должно перерабатываться более 50% упаковки, а к 2030 году этот показатель должен достичь 85%.

Подготовил Михаил Загайнов

Бизнес

Кадры для экономики будущего

Стратегическая инициатива "Платформа университетского технологического предпринимательства" позволит создать не менее 30 тысяч новых стартапов и 150 тысяч высокотехнологических рабочих мест, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, основной целью является создание экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов.

Поддерживать вузы планируется в том числе за счет грантов по программе "Студенческий стартап". Для большей погруженности в процесс создания бизнеса студентам могут предоставить годовой академический отпуск.

Кроме того, в стране появится 30 передовых инженерных школ. Работа будет проходить в рамках стратегической инициативы, основная цель которой - подготовить кадры для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт.

Подготовили Евгения Думанская, Алексей Любовецкий