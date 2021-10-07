Кардиолог напомнил, как правильно измерять давление

Уровень артериального давления должен отслеживать каждый человек, ведь нарушения в работе сердечно-сосудистой системы нередко начинаются бессимптомно. При этом для получения объективных данных следует соблюдать ряд правил.

Как сообщил aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров, людям старше 35 лет давление стоит мерить хотя бы дважды в год.

"Лучше, конечно, измерять автоматическим или полуавтоматическим прибором. Не все пациенты умеют пользоваться механическим тонометром", - говорит Аскаров.

До или после еды - не столь принципиально, но при этом, если хочется измерить давление после, стоит подождать полчаса. Лучше давление измерять утром в течение пяти минут после пробуждения и вечером - минут за 20-30 до сна.

Измерять давление лучше всего на плече. Манжета должна находиться на уровне локтевого сгиба на расстоянии в два пальца, или 3-4 сантиметра. На этом расстоянии должен быть плотно наложен нижний край манжеты, чтобы под него проходил один палец. Руку надо держать на уровне сердца, чтобы получить более точные результаты.

Другим условием для получения объективных данных является спокойная и расслабляющая обстановка. Кроме того, человек, как отметил кардиолог, перед измерением не должен испытывать дискомфорта. Например, если у него полный мочевой пузырь или боли в горле, сначала надо устранить источник дискомфорта, а только потом измерять давление.