Китайский патриотический фильм обошел голливудское кино по сборам

Китайский военно-патриотический фильм "Битва при Чосинском водохранилище" собрал в КНР свыше 203 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем сборы нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать", который получил 119 миллионов долларов в международном прокате, и "Веном-2" - новый фильм про вселенную Марвелла, набравший в Северной Америке 90,1 миллиона долларов.

В картине "Битва при Чосинском водохранилище" рассказывается об эпизоде во время Корейской войны (1950-1953 годы), когда китайские добровольцы, принимавшие участие в войне на стороне северян, в течение 17 дней противостояли поддерживающим юг силам США и ООН, и в конечном итоге одержали победу в сражении.

Как пишет китайская газета "Жэньминь Жибао", "фильм демонстрирует пламенный патриотизм народной армии, показывает ее несравнимую преданность партии и народу... Китайские солдаты, несмотря на жуткий холод и превосходство врага в вооружениях, сумели отстоять свои позиции".

Как сказано в рецензии журнала Forbes, фильм впечатляет, особенно трюки и сцены сражений. И хотя в фильме присутствует китайская госпропаганда, в целом, по мнению критика Forbes, создатели фильма больше заботились о том, чтобы китайцы выглядели хорошо, а не чтобы американцы смотрелись плохо.

Ожидается, что за вторую неделю проката сборы фильма перевалят за 500 миллионов долларов, а в дальнейшем могут и приблизиться к миллиарду.

Фильм вышел на фоне напряженности в отношениях КНР и США. Как пишет китайское англоязычное правительственное издание Global Times, у зрителя после просмотра появляется чувство, что раз США 70 лет назад не смогли выиграть Корейскую войну, не смогут они победить и в нынешней торговой войне с Поднебесной.