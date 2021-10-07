Когда климатическая повестка начнет влиять на экономику

Новости

Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 21:24
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 21:00
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:53
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 20:51
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 20:45
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 20:32
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 20:14
Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт" 20:08
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 19:55
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след 18:47
Володин оценил кадровые решения ЕР 18:41
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 18:40
Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест 18:35
В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Когда климатическая повестка начнет влиять на экономику

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Видимое влияние на экономику России климатическая повестка начнет оказывать к 2030 году, считают в Минэкономразвития. При этом в ведомстве подчеркнули, что сроки достижения Россией углеродной нейтральности, то есть сокращения выбросов углекислого газа и его аналогов до нуля, пока не установлены.

Сейчас в правительстве прорабатывается стратегия низкоуглеродного развития России. В ней рассматриваются два сценария, как низкоуглеродная повестка отразится на нашей экономике и что нужно сделать для сохранения экономического роста страны.

Фото: РИА Новости
Станет ли атомная энергетика альтернативой ветрякам

Параллельно ведется работа по адаптации к новым международным нормам, например, трансуглеродному регулированию Евросоюза, а также созданию внутренних стимулов для снижения выбросов СО2. Уже принят закон об ограничении выбросов парниковых газов, который предполагает ведение обязательной углеродной отчетности и реализации климатических проектов с возможностью торговли углеродными единицами.

В ведомстве отметили, что к 2030 году наибольшее давление из-за мировой климатической повестки испытает экспорт угля из нашей страны. Но, несмотря на это, уголь еще долгое время будет оставаться востребованным сырьем для энергетики и металлургии в развивающихся странах. Нефть и газ окажутся под ударом позднее - в 2040-2050 годах, но сейчас открываются новые и очень широкие возможности с экспортом сжиженного природного газа (СПГ), считают в ведомстве.

По приблизительным оценкам, для достижения Россией углеродной нейтральности может потребоваться 40-50 трлн рублей. В минэкономразвития подчеркнули, что речь идет не только о бюджетных средствах, но также о частных инвестициях, которые уже делаются в энергетику и промышленность.

Наибольшее влияние климатическая повестка окажет на экспорт угля

Особое внимание в стратегии уделено росту энергоэффективности и газификации регионов как инструментов по снижению выбросов углерода.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить