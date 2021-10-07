Когда климатическая повестка начнет влиять на экономику

Видимое влияние на экономику России климатическая повестка начнет оказывать к 2030 году, считают в Минэкономразвития. При этом в ведомстве подчеркнули, что сроки достижения Россией углеродной нейтральности, то есть сокращения выбросов углекислого газа и его аналогов до нуля, пока не установлены.

Сейчас в правительстве прорабатывается стратегия низкоуглеродного развития России. В ней рассматриваются два сценария, как низкоуглеродная повестка отразится на нашей экономике и что нужно сделать для сохранения экономического роста страны.

Параллельно ведется работа по адаптации к новым международным нормам, например, трансуглеродному регулированию Евросоюза, а также созданию внутренних стимулов для снижения выбросов СО 2 . Уже принят закон об ограничении выбросов парниковых газов, который предполагает ведение обязательной углеродной отчетности и реализации климатических проектов с возможностью торговли углеродными единицами.

В ведомстве отметили, что к 2030 году наибольшее давление из-за мировой климатической повестки испытает экспорт угля из нашей страны. Но, несмотря на это, уголь еще долгое время будет оставаться востребованным сырьем для энергетики и металлургии в развивающихся странах. Нефть и газ окажутся под ударом позднее - в 2040-2050 годах, но сейчас открываются новые и очень широкие возможности с экспортом сжиженного природного газа (СПГ), считают в ведомстве.

По приблизительным оценкам, для достижения Россией углеродной нейтральности может потребоваться 40-50 трлн рублей. В минэкономразвития подчеркнули, что речь идет не только о бюджетных средствах, но также о частных инвестициях, которые уже делаются в энергетику и промышленность.

Наибольшее влияние климатическая повестка окажет на экспорт угля

Особое внимание в стратегии уделено росту энергоэффективности и газификации регионов как инструментов по снижению выбросов углерода.