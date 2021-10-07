Кузнецова подтвердила, что ее предложили назначить вице-спикером Госдумы

Депутат Госдумы, экс-омбудсмен Анна Кузнецова подтвердила, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера ГД. Кроме того, она рассказала, чем займется на новом месте работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка из-за ее перехода в Госдуму.

В интервью РИА Новости она уточнила, что вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании. "Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", - ответила Кузнецова на соответствующий вопрос.

На новом посту, как и прежде, депутат собирается работать в направлении защиты семьи и детства.

"Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей", - уверена она.

Свою работу в парламенте Кузнецова собирается начать с "долгов" законодателей по отношению к детям. Это, по ее мнению, закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности и закон о многодетных (по ее словам, пока нет унифицированного понятия).

Кроме того, она собирается работать над предложениями, которые "Единая Россия" включила в партийную программу, а также инициативами, которые были сформулированы на форуме "Вектор детства" в Кемерове.