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07.10.2021 20:52
Рубрика: В мире

Квадрокоптеры будут доставлять анализы пациентов в больницы Швейцарии

Текст: Александр Гасюк
Инновационный и быстрый способ доставки образцов биоматериалов для медицинских анализов заработал в Швейцарии. Как сообщило издание Axios, у госпиталя в Лугано открыли первую в мире автоматизированную взлетно-посадочную платформу для квадрокоптеров, которые перевозят такие материалы между больницами и лабораториями.

Идея новинки технического прогресса принадлежит американской авиакомпании Matternet, которая с 2017 года экспериментирует с подобными проектами. Итогом технических изысканий стал дрон модели M2, который в автоматическом режиме взлетает и садится в футуристическую тюльпанообразную башню-станцию высотой около трех метров.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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В Лугано уже четыре года используют квадрокоптеры для доставки биоматериалов, но раньше оператор-человек должен был проверять заряд батареи, прикреплять контейнер и поднимать/сажать летающего курьера. Теперь все это будет делать автоматика, что позволит сэкономить время и человеческие ресурсы.

Выглядит это следующим образом: забранные в медучреждении для анализов образцы укладываются в специальный контейнер, который сканируется оператором, а затем вставляется в окошко станции-тюльпана. Далее в автоматическом режиме контейнер прикрепляется к дрону, беспилотник взмывает ввысь и быстро движется по заложенному в его память маршруту по направлению к пункту назначения. Там аппарат приземляется на площадку такой же станции, где робот автоматически открепляет контейнер и выдает его сотруднику лаборатории.

Безопасность всех этапов автономного перемещения, по утверждению Matternet, проверена в ходе сотен полетов в США и Германии. Правда, в Америке на законодательном уровне Федеральное управление по авиации (FAA) до сих пор запрещает задействовать беспилотники-курьеры за пределами визуальной видимости управляющих ими операторов (хотя БПЛА уже вовсю доставляют лекарства и даже вакцины от COVID-19 от складов до аптек на короткие дистанции). Что же касается ФРГ, то там дроны в тестовом режиме налетали уже не один десяток часов между госпиталями и ведущей сетью медицинских лабораторий Labor Berlin.

Достаточно поставить в приемное окошко станции контейнер с анализами, остальное она сделает сама: прикрепит его к дрону-курьеру и отправит в другую лабораторию. Фото: mttr.net

Согласно пресс-релизу Matternet, в прошлом месяце Абу-Даби стал первым городом в мире, где приступили к развертыванию охватывающей всю территорию мегаполиса сети автономной доставки беспилотниками медицинских материалов. Как уточняется с властям Эмирата достигнута договоренность об установке 40 станций для их обслуживания.

А как у нас?

В России только готовятся к использованию авиадронов в различных сферах. Например, компания "Аэроскрипт" совместно с Сахалинской областью планируют протестировать технологии бесконтактной доставки биоматериалов, медизделий и средств индивидуальной защиты, рассказали "РГ" в Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Это лишь часть проекта по созданию цифровой платформы "Небосвод - Сахалин", которая позволит в десять раз сократить время получения разрешения на полеты беспилотников, которое в разных регионах занимает до 30 дней. Платформа будет использоваться также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, запущены также по доставке грузов и посылок "Почты России" на Чукотке, а также Сибирского центра Фонда перспективных исследований в Томской области. Ускорение массового коммерческого использования всех видов беспилотного транспорта, в том числе авиадронов, вошло в утвержденную правительством стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли.

"Технологические заделы в России есть, но, безусловно, потребуется разработка решений под конкретные логистические задачи и сценарии. До начала массового применения беспилотников в населенных пунктах потребуется лет пять", - говорит генеральный директор Ассоциации AeroNext, член рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Глеб Бабинцев.

Доставка дронами будет дешевле и быстрее традиционных способов за счет автоматизации процесса и исключения человеческого фактора, добавляет гендиректор компании - производителя дронов "Коптер Экспресс", член рабочей группы "Аэронет" НТИ Олег Понфиленок. В России пока официальной доставки медтоваров, в том числе изделий и анализов, дронами нет, объясняет эксперт. "Однако такой рынок может быстро вырасти: активно развивается законодательство в этой сфере, есть много разработок как в области самих дронов, так и инфраструктуры для них.

Автоматизированные площадки создают пять компаний. Самые известные площадки - HIVE от московской компании "Дронопорт" и наземная станция ижевской компании "Финко".

Подготовили Евгений Гайва, Иван Черноусов

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