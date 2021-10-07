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07.10.2021 16:20
Рубрика: Общество

Глубоко в тропическом лесу Юкатана обнаружена "ловушка времени"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых обнаружила глубоко в тропических лесах полуострова Юкатан в Мексике реликтовую систему красных мангровых зарослей, которая попала в "ловушку времени" 125 тысяч лет назад.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Сообщается, что ученые нашли настоящий "потерянный лес", следуя указаниям местных жителей.

Исследование показало, что обнаруженная экосистема действительно является уникальной. Она представляет собой реликтовую прибрежную лагуну. Но дело в том, что ближайший берег моря находится в 170 километрах от нее. Прибрежные растения, которые в привычных условиях произрастают в соленой морской воде, в этой экосистеме растут на берегу пресноводной реки Сан-Педро.

Чтобы убедиться в этом, ученые различных специализаций провели совместные генетические, геологические и ботанические исследования. В результате они пришли к выводу, что древняя экосистема соленых мангровых зарослей фактически угодила в "ловушку времени". Каким-то образом она осталась на том же месте, где располагалась после ледникового периода.

По оценкам исследователей, лагуна находилась на побережье океана, который отступил более чем на сотню километров назад примерно 125 тысяч лет назад. Экосистема должна была погибнуть, но этого не произошло. Привыкшие к соленой воде мангровые заросли приспособились к существованию в пресной речной воде, при этом не видоизменившись.

"Это удивительное открытие, - говорит биолог Фелипе Сапата из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. - Здесь находятся не только красные мангровые заросли, происхождение которых запечатлено в их ДНК, но и вся прибрежная экосистема лагуны последнего межледникового периода, она надолго нашла здесь убежище".

Ученые определили, что в удивительной экосистеме произрастают красные мангры вида Rhizophora mangle. Известно, что обычно они растут в солоноватых или соленых приливных тропических водах. Хотя известны и редкие случаи, когда они встречались в пресной воде. Такое возможно, если донные отложения богаты кальцием. В этом случае мангровым зарослям не требуется добывать питательные для себя вещества из морской воды.

Фото: University of Bath
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Исследователи также провели сравнительный анализ, чтобы найти ближайших "родственников" реликтовой экосистемы. Для этого они изучили геномы 79 деревьев на 11 участках Юкатана. Анализ показал, что речные популяции красных мангровых зарослей в целом отличаются от их прибрежных сородичей.

Деревья реликтовой лагуны генетически оказались тесно связаны с мангровыми зарослями, обнаруженными в лагуне Терминос в Мексиканском заливе. Из этого ученые сделали вывод, что мангры в двух этих лагунах имеют общего предка, происходящего с северной стороны полуострова Юкатан. Другие лагуны в Мексике несут "карибский след", что предполагает наличие двух различных эволюционных линий деревьев вида Rhizophora mangle.

Проведенное моделирование показало, что 125 тысяч лет назад уровень моря был примерно на 6-9 метров выше, чем сейчас. Это означает, что современная низменность Табаско в Мексике в то время была затоплена морской водой. Отступление воды в этом районе растянулось на столетия, и этого времени реликтовой лагуне, видимо, хватило для постепенной адаптации к условиям меняющейся береговой линии.

"Самая удивительная часть этого исследования заключается в том, что мы смогли изучить экосистему мангровых зарослей, которая находилась в "ловушке времени" более 100 тысяч лет, - говорит ведущий автор статьи, морской эколог Октавио Абурто-Оропеза из Калифорнийского университета в Сан-Диего. - Конечно, нам еще предстоит узнать о том, как многие виды в этой экосистеме адаптировались к различным условиям окружающей среды за последние 100 тысяч лет. Изучение этих адаптаций поможет нам лучше понять и возможные будущие условия в меняющемся климате".

Общество Природа Общество Наука

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