Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Пристальное внимание, которое президент Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, "будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества". Уверенность в этом содержится в тексте поздравления, которое направил Александр Лукашенко 7 октября своему российскому коллеге по случаю дня рождения, информирует пресс-служба президента Беларуси.

"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - говорится в приветственном адресе.

Белорусский руководитель выразил убеждение, что пристальное внимание, которое глава российского государства уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию взаимодействия в рамках Союзного государства, укреплению проверенной временем братской дружбы между двумя народами.

Александр Лукашенко пожелал президенту Российской Федерации "крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний".