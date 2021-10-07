ЛУКОЙЛ, объявивший недавно о масштабной программе инвестиций в российские проекты, сделал очередной шаг в этом направлении. В четверг был заложен первый камень будущей газоперерабатывающей установки на нефтехимическом заводе Ставролен в Буденновске.

Ключевая повестка

Тема ухода от сырьевого экспорта в сторону производства продукции глубокой переработки давно стала одним из основных мотивов экономической политики России. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин проводил совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, где сказал о важности более рачительного использования попутного нефтяного газа. Снижение объемов его сжигания на факелах было определено ключевым пунктом экологической и климатической повестки в стране. У ЛУКОЙЛа с этим неплохо и сейчас - в отчете об устойчивом развитии компании за 2020 год сказано, что в прошлом году показатель полезного использования попутного газа приближался к 98%.

При этом компания активно развивает месторождения на севере Каспийского моря. После открытия этой новой для России провинции в 2000 году ЛУКОЙЛ запустил уже два крупных месторождения - имени Владимира Филановского и Юрия Корчагина с годовой добычей более 7 млн тонн нефти в год.

Еще больше миллиона прибавится после запуска в 2022 году третьего проекта - месторождения имени Валерия Грайфера. А в будущем запланирован старт четвертого - преимущественно газового - месторождения имени Юрия Кувыкина. Природный и попутный газ каспийских месторождений и станет сырьем для нового нефтехимического производства ЛУКОЙЛа в Буденновске. Тем самым будет окончательно сформирован один из крупнейших в России кластеров по добыче и глубокой переработке углеводородов. Ставролен сможет использовать для производства около 5 млрд кубометров газа в год, чтобы лучше оценить масштаб - это соответствует годовому потреблению газа таких достаточно крупных европейских стран, как Ирландия или Словакия. При этом ЛУКОЙЛ обеспечит комплекс собственным сырьем на 70%.

Добавленная стоимость

На том же совещании по развитию нефтехимии Владимир Путин упомянул и о задачах по замещению импорта полиэтиленов и полипропиленов. ЛУКОЙЛ производит эту продукцию и сегодня - первый газоперерабатывающий комплекс на Ставролене был запущен еще в 2016 году. Строительство второго подобного производства позволит значительно увеличить объемы выпуска основных продуктов. Согласно данным компании, производство этилена вырастет до 420 тыс. тонн в год, современных марок полиэтилена - до 405 тыс. тонн ежегодно, сополимерных марок полипропилена - до 120 тыс. тонн.

В ближайшем будущем новый газоперерабатывающий комплекс обеспечит дополнительные рабочие места и рост доходов бюджета

Помимо строительства нового производства компания проведет модернизацию уже действующих мощностей. Это позволит увеличить производительность технологических установок пиролиза, а также объемов и ассортимента производимых марок полиэтилена и полипропилена.

По словам президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, совокупные инвестиции в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии могут составить порядка 300 млрд рублей, что сделает этот проект одним из крупнейших в российской нефтегазовой отрасли.

Климатическое опережение

Наряду с полезным использованием газовых богатств Каспия и насыщением российского рынка пластиками и иной полезной нефтехимической продукцией проект решает еще одну немаловажную задачу - соответствовать мировому тренду по снижению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, к которому присоединилась и Россия.

Цифра: 300 млрд рублей могут составить инвестиции в каспийский нефтегазохимический кластер

В июле президент подписал Федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Министерство экономического развития и другие ведомства сейчас разрабатывают необходимые нормативные акты.

ЛУКОЙЛ в этом плане действует на опережение - ведь нефтехимия имеет наименьший углеродный след среди других вариантов использования нефти и газа, а конечная продукция пригодна для вторичной переработки и использования.

Мультипликативный эффект

Развитие Каспийских проектов ЛУКОЙЛа стало важнейшим событием для экономики южных регионов России. К примеру, в 2019 году только в Астраханской области налоговые поступления ЛУКОЙЛа составили около 7 млрд рублей. Помимо этого, благодаря заказам компании на строительство морских платформ было спасено от банкротства предприятие Астраханские судоверфи, созданы сотни тысячи новых рабочих мест, реализованы многочисленные проекты развития социальной инфраструктуры. Это позволило региону улучшить свои позиции в рейтингах регионов России по качеству жизни.

Схожего эффекта можно ожидать и от развития нового газохимического кластера.