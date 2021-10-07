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Рубрика: В мире

Мадридским полицейским выдали перчатки-металлоискатели

Текст: Юрий Когалов

Муниципальную полицию Мадрида "вооружили" перчатками-металлодетекторами. Хотя эти гаджеты были закуплены еще два года назад, все это время ими практически не пользовались. Технологические новинки пылились на складах до сегодняшнего дня. Вспомнили о них лишь тогда, когда в городе появилась банда, грабящая участников алкогольных вечеринок.

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И вот теперь полицейские, обеспечивающие порядок в парках, скверах и на улицах, где чаще всего устраивают такие мероприятия, которые сейчас, кстати, запрещены, будут незаметно проверять людей на наличие какого-либо оружия. Перчатки, оснащенные металлоискателями, позволяют сделать это, вообще не прикасаясь к человеку. При обнаружении металлических предметов, от обычных кнопок до ножей и пистолетов, такой гаджет подаст сигнал стражу порядка при помощи вибрации.

"Использование этого инструмента может быть очень полезным, особенно потому, что физический контакт не требуется для обнаружения металлов или оружия", - отметили в полиции, добавив, что "обыск" можно провести незаметно для подозреваемого, поскольку явный досмотр вызывает открытую неприязнь у людей.

Необходимость усиления мер безопасности возникла в связи с появлением в Мадриде новой банды. Ее члены - молодые люди, часто еще несовершеннолетние. При помощи соцсетей они выясняют, где будет проводиться вечеринка, и являются на нее под видом обычных людей, а затем грабят тех, кто пришел просто повеселиться. Только за прошлые выходные полиция получила более 60 жалоб на грабежи с применением насилия.

Поймать с поличным таких преступников очень сложно, поскольку сами вечеринки из-за пандемии коронавируса находятся под запретом, поэтому их устраивают в тайне от полиции. Место проведения даже могут перенести в другую часть города, если поблизости появятся стражи порядка. Тем не менее правоохранители каждые выходные разгоняют десятки таких вечеринок. Чаще всего о них становится известно благодаря местным жителям, которым не нравится ночной шум.

Полиция тем временем усилила работу со школами, социальными службами и семьями, чтобы предотвратить участие подростков в алкогольных вечерниках. Как показала практика, среди их участников в последнее время все больше несовершеннолетних. И в силу возраста именно они чаще всего становятся жертвами новой банды.

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