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07.10.2021 15:11
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала не преувеличивать роль международного наблюдения за выборами

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России слишком трепетно относятся к мнению иностранных наблюдателей о наших выборах. По ее мнению, преувеличивать роль международного наблюдения не стоит, ведь главное - доверие россиян к голосованию.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

"Конечно же, международное наблюдение играет большую роль. Россия всегда открыта для международного наблюдения", - сказала она в четверг на заседании, посвященном общественному наблюдению за голосованием. "Но, мне кажется, мы избыточно у себя в стране масштабируем, тем не менее, значение международного наблюдения", - добавила глава Совфеда.

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Она подчеркнул при этом, что легитимность итогам голосования придает доверие граждан, а также работа отечественных наблюдателей. "А когда нам начинают диктовать условия и применять пресловутые двойные стандарты - на эти выборы мы не посылаем наблюдателей, а в Россию хотим столько-то, - начинают диктатом заниматься, это уже не по-партнерски", - полагает Матвиенко.

"И нам оценка их не нужна. Оценку дали наши избиратели, и это для нас самое главное", - заключила она.

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