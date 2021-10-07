Матвиенко призвала не преувеличивать роль международного наблюдения за выборами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России слишком трепетно относятся к мнению иностранных наблюдателей о наших выборах. По ее мнению, преувеличивать роль международного наблюдения не стоит, ведь главное - доверие россиян к голосованию.

"Конечно же, международное наблюдение играет большую роль. Россия всегда открыта для международного наблюдения", - сказала она в четверг на заседании, посвященном общественному наблюдению за голосованием. "Но, мне кажется, мы избыточно у себя в стране масштабируем, тем не менее, значение международного наблюдения", - добавила глава Совфеда.

Она подчеркнул при этом, что легитимность итогам голосования придает доверие граждан, а также работа отечественных наблюдателей. "А когда нам начинают диктовать условия и применять пресловутые двойные стандарты - на эти выборы мы не посылаем наблюдателей, а в Россию хотим столько-то, - начинают диктатом заниматься, это уже не по-партнерски", - полагает Матвиенко.

"И нам оценка их не нужна. Оценку дали наши избиратели, и это для нас самое главное", - заключила она.