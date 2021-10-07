Мезенцев ответил на осуждающую интеграцию России и Беларуси резолюцию ЕП

Резолюция Европарламента, осуждающая союзную интеграцию России и Беларуси, - это вмешательство в дела двух суверенных государств. Принимая соответствующий документ, европейские парламентарии пытаются негативно повлиять на межгосударственный диалог Москвы и Минска. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Очевидно, что Европарламент должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений внутри Евросоюза, что по-своему является ответом на современные вызовы и угрозы. Нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи, которые самостоятельно определяют для себя Россия и Беларусь как независимые и суверенные государства. И уж тем более недопустимо, чтобы в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Беларуси, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок", - цитирует Мезенцева РИА Новости.

По его словам, такого рода заявления являются недостойным примером "упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации, что отнюдь не помогает укреплению доверия к западным партнерам".

По словам Мезенцева, "резолюция Европарламента только подчеркивает значимость и масштаб совместных решений Беларуси и России по экономической интеграции".

"Принципиально нельзя согласиться с такими подходами европарламентариев, которые по сути ведут к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку", - заключил Мезенцев.

Отметим, осуждающую переговоры РФ и РБ резолюцию поддержали 506 европейских депутатов, 139 воздержались, 29 проголосовали против. Впрочем, такого рода резолюции носят исключительно декларативный характер.