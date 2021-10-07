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07.10.2021 13:21
Рубрика: Власть

МИД РФ: На афгано-таджикской границе сейчас все спокойно

Текст: Константин Волков

Ситуация на границе Афганистана и Таджикистана спокойная, об этом 7 октября заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Фото: REUTERS
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По его словам, "на самой границе никакой напряженности нет​​​. Была горячая риторика с двух сторон. Сейчас там все спокойно. Во всяком случае, у меня нет информации, что там что-то неспокойно или что были какие-то боестолкновения".

Ранее в СМИ прошла информация со ссылкой на один из Telegram-каналов, что Махди Арсалан, лидер группировки "Джамаат Ансаруллах" (запрещена в РФ), входящей в состав движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что "талибы готовы вторгнуться в Таджикистан".

"Джамаат Ансаруллах" состоит, как сообщалось, из живущих в Афганистане таджиков и контролирует участки афгано-таджикской границы у Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и района Шамсиддин Шохин в Хатлонской области республики.

В то же время силы сопротивления в Афганистане заявили, как сообщает 7 октября ТАСС, что они готовы к переговорам с талибами и считают, что Таджикистан мог бы стать площадкой для них.

"Таджикистан находится в центре внимания афганского народа. Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед. Роль Таджикистана в достижении мира и стабильности возможна. Таджикистан может пойти еще дальше, если проявит инициативу", цитирует ТАСС слова Абдула Латифа Педрама, главы партии национального конгресса Афганистана, которая поддерживает антиталибское сопротивление.

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