Мигрантов-строителей при увольнении будут лишать патента

Постановление о запуске пилотного проекта по привлечению граждан Узбекистана на российские стройки подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Принятие постановления позволит перейти к конкретным практическим шагам по привлечению из Узбекистана 10 тысяч трудовых мигрантов с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", - пояснил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Мигранты поедут на строительство не только жилья, но и крупных инфраструктурных объектов, уточнил он. Все они должны будут пройти медицинское обследование, сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". "При этом медобследование, тестирование на новую коронавирусную инфекцию и вакцинация, согласно постановлению, будут проводиться еще на территории Узбекистана, то есть до прибытия мигрантов в Россию", - подчеркнул Стасишин.

В проекте задействован целый ряд федеральных министерств (Минстрой, Минтруд, МВД, МИД, Минздрав, МЧС и др.), учитываются потребности строительных компаний, а также узбекской стороны.

"Одним из ключевых направлений проекта, в свою очередь, является квалификационный отбор специалистов, - отметил замминистра. - Строительные компании, участвующие в проекте, то есть потенциальные работодатели, заявили потребность в рабочей силе по конкретным специальностям и направлениям деятельности. Именно под них и будут привлекаться трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией. Кроме того, в патенте, который будет выдаваться иностранным гражданам, будет указываться конкретная компания-работодатель, что позволит избежать невыполнения обязательств работника по трудовому договору".

В целом проект даст возможность опробовать новый механизм ввоза трудовых мигрантов, что необходимо для закрытия потребности в трудовых ресурсах на стройках и будет способствовать выполнению масштабных планов по увеличению объема жилищного строительства, отмечает Стасишин.

Согласно постановлению, в Россию смогут приехать до 10 тысяч граждан Узбекистана. Они должны будут сделать прививку не позже чем за 14 дней до прибытия, а также сдать ПЦР-тест.

При расторжении трудового договора работодатель вправе будет представить в МВД заявление об аннулировании выданного мигранту патента.

Сейчас дефицит кадров в строительной отрасли, появившийся из-за закрытия границ в пандемию, оценивается примерно в 3 млн человек, рассказывал ранее президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Ранее была практика ввоза мигрантов для работы в больших строительных компаниях. Однако после приезда 50-60% мигрантов оказывались не на стройках, а в службе доставки, отмечал он.