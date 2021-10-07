Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса

Если с подозрительным предложением к вам обращается хороший знакомый или родственник, проверьте: возможно его голос по телефону или даже лицо по видеосервису подделывает мошенник-хакер.

Генеральный директор петербургской компании Центр речевых технологий (ЦРТ) Дмитрий Дырмовский предупреждает, что в последнее время российские хакеры в погоне за криминальными заработками придумали новые уловки для взлома биометрии с последующим воспроизведением записи голоса жертвы мошенничества или даже искусной подделки ее (его) речи.

"Для взлома лицевой биометрии могут использоваться фото, видео, бумажные маски с отверстиями для глаз, объемные, силиконовые, 3D-маски, - говорит Дырмовский. - Для защиты лицевой биометрии используется liveness detection - механизм детектирования живого пользователя. Liveness бывает разный: активный (кооперативный), когда мы просим пользователя что-то сделать и смотрим, как он с этим справляется, и пассивный (некооперативный), когда мы в фоновом режиме анализируем набор параметров, которые убеждают нас в их подлинности".

Впрочем, добавляет глава ЦРТ, сценарий подделки "представляется куда более сложным с технической точки зрения". К тому же для обнаружения таких атак в нашей стране успешно применяется технологию Antispoofing, которая защищает от взлома, достаточно успешно противостоит подобным уловкам хакеров и препятствует похищению личных и корпоративных данных россиян.