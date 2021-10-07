Новости

Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку 12:19
Лукашенко встретился со спецпосланником президента Венесуэлы 12:15
Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в университете 12:04
Сенатор: Московское представительство НАТО могут сократить 11:59
"Единая Россия" предложит возглавить думскую комиссию по этике Терешковой 11:56
Сбежавший из ковидной больницы вологжанин заплатит 15 тысяч рублей 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 5404 новых случая COVID-19 11:54
Вышел новый трейлер "Летчика" с Петром Федоровым 11:49
Видео: В Беларуси выпустили детскую куклу с искусственным интеллектом 11:45
У туристического сервиса Russpass появилось мобильное приложение 11:37
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии 11:34
Ученые ДВФУ взяли пробы на Козельском полигоне на Камчатке 11:32
Президент Южной Осетии поблагодарил Путина за надежный мир 11:27
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины 11:20
На Колыме введут экспресс-тестирование на COVID-19 в детсадах и школах 11:17
Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса 11:15
Истребители США заржавели на два миллиарда долларов 11:10
Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:08
СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения человека в метро 10:58
Дания и Швеция прекратили прививать молодых людей вакциной Moderna 10:57
Рафик Загрутдинов: В столице строятся 34 объекта здравоохранения 10:57
Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов 10:56
В "Сириусе" начали разработку РНК-вакцин для лечения инфекций 10:53
Экс-футболист "Спартака" признался в участии в договорных матчах 10:43
Цена на газ в Европе упала ниже 1110 долларов 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса

Текст: Александр Проценко

Если с подозрительным предложением к вам обращается хороший знакомый или родственник, проверьте: возможно его голос по телефону или даже лицо по видеосервису подделывает мошенник-хакер.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке

Генеральный директор петербургской компании Центр речевых технологий (ЦРТ) Дмитрий Дырмовский предупреждает, что в последнее время российские хакеры в погоне за криминальными заработками придумали новые уловки для взлома биометрии с последующим воспроизведением записи голоса жертвы мошенничества или даже искусной подделки ее (его) речи.

"Для взлома лицевой биометрии могут использоваться фото, видео, бумажные маски с отверстиями для глаз, объемные, силиконовые, 3D-маски, - говорит Дырмовский. - Для защиты лицевой биометрии используется liveness detection - механизм детектирования живого пользователя. Liveness бывает разный: активный (кооперативный), когда мы просим пользователя что-то сделать и смотрим, как он с этим справляется, и пассивный (некооперативный), когда мы в фоновом режиме анализируем набор параметров, которые убеждают нас в их подлинности".

Впрочем, добавляет глава ЦРТ, сценарий подделки "представляется куда более сложным с технической точки зрения". К тому же для обнаружения таких атак в нашей стране успешно применяется технологию Antispoofing, которая защищает от взлома, достаточно успешно противостоит подобным уловкам хакеров и препятствует похищению личных и корпоративных данных россиян.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Хакерские атаки

Главное сегодня

В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
Политолог Рар назвал абсурдом борьбу Европы с "Северным потоком-2"
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой