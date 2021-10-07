МВД утвердило изменения в правила выезда детей за границу

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок подачи и учета заявлений в случае, когда один из родителей не разрешает своему чаду покинуть страну. Теперь отец или мать могут указать конкретные даты начала и окончания ограничения на выезд. Также по новым правилам можно указать и конкретные страны. Напомним, что ранее заявители могли указать, в какие государства и в какие периоды.

Новый документ регламентирует и отзыв заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего за границу. Для этого нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД или другую инстанцию, куда подавалось предыдущее заявление.

Что касается учета заявлений - и здесь есть изменения. В частности, должностное лицо, принимающее заявление, теперь должно поставить прочерк в том месте, где заявитель ставит свою подпись, с указанием причины, почему гражданин не смог этого сделать (обычно это физический недостаток - прим. ред.). И самое главное - такое заявление должно быть принято.

Ранее сообщалось, что МВД планирует усовершенствовать порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. "Необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. Если какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке", - заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.