Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса

Мужчине, перенесшему коронавирус, оптимально планировать зачатие ребенка спустя три месяца после выздоровления. Об этом РИА Новости заявил заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

"Трехмесячный срок - абсолютно оптимальный, - отметил Дмитрий Пушкарь. - Если получится раньше, то ничего страшного". Об этом академик заявил, отвечая на вопросы о влиянии ковида на мужской организм. Ранее группа российских ученых и практикующих врачей пришла к выводу, что у пациентов, перенесших коронавирус, значительно ухудшалось качество спермы.

Ранее Дмитрий Пушкарь заявил о негативном влиянии ковида на мужское здоровье. Болезнь можно предупредить с помощью вакцинации. Как отметил академика, вакцинация "Спутником V" не оказывает никакого влияния на эту сферу.