Названы самые популярные направления для поездок в новогодние праздники

Многие российские путешественники на новогодние праздники планируют отправиться в Египет, рассказали ТАСС туроператоры.

У всех опрошенных участников рынка доля бронирований туров в Египет составляет около 30% от общего числа путевок. Также популярностью пользуются Турция, Доминикана, Мальдивы, ОАЭ. Востребованными оказались и туры по России. Как отметили туроператоры, в целом в этом году бронирований на новогодние каникулы больше - за два месяца до праздников в 2020 году туристы проявляли меньшую активность.

Что касается авиабилетов, то на даты с 27 декабря по 10 января бронирований по зарубежным перелетам пока не так много -менее 10% от общего числа по данным нескольких сервисов. Большинство самостоятельных путешественников предпочитают отправиться в поездку по России.

Среди наиболее популярных городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Минеральные воды, Калининград, Краснодар, Симферополь.