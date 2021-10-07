Олег Матыцин возглавил правительственную комиссию по борьбе с допингом

Комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте возглавил министр спорта Олег Матыцин.

Ее состав утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Заместителем председателя назначен замглавы МИДа Сергей Вершинин. В комиссию также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.

Межведомственный орган призван координировать взаимодействие федеральных ведомств, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Заседания комиссии будут проходить не реже одного раза в месяц.