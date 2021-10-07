Опубликован трейлер психологической драмы "Вайолет"

На YouTube-канале компании Relativity Media появился трейлер психологической драмы "Вайолет" (Violet). Премьера в мире прошла 18 марта, ранее на кинофестивалях в Торонто и South by Southwest фильм получил хорошие отзывы критиков.

В центре повествования - молодая женщина-продюсер в исполнении Оливии Манн ("Любовь. Свадьба. Повтор", "Хищник"). Она успешна на работе и в личной жизни, встречается с замечательным парнем (Люк Брейси, "Пара на праздники", "И повсюду тлеют пожары"). Правда зрителю ясно, что все ее действия комментирует некий мужской голос (принадлежит Джастину Теру, "Берег москитов"), и монолог этот внутренний.

Оказалось, что все решения Вайолет принимает под воздействием этого голоса, и в последнее время он говорит неприятные вещи, обманывает. Героиня хочет избавиться от него и жить своей жизнью, но не знает, как это сделать.

Режиссер и автор сценария - Джастин Бэйтмен.