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Опубликован трейлер психологической драмы "Вайолет"

Новости
    07.10.2021, 16:04
Текст:   Анастасия Николаева

На YouTube-канале компании Relativity Media появился трейлер психологической драмы "Вайолет" (Violet). Премьера в мире прошла 18 марта, ранее на кинофестивалях в Торонто и South by Southwest фильм получил хорошие отзывы критиков.

Фото: youtube.com/ Tenletters
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В центре повествования - молодая женщина-продюсер в исполнении Оливии Манн ("Любовь. Свадьба. Повтор", "Хищник"). Она успешна на работе и в личной жизни, встречается с замечательным парнем (Люк Брейси, "Пара на праздники", "И повсюду тлеют пожары"). Правда зрителю ясно, что все ее действия комментирует некий мужской голос (принадлежит Джастину Теру, "Берег москитов"), и монолог этот внутренний.

Оказалось, что все решения Вайолет принимает под воздействием этого голоса, и в последнее время он говорит неприятные вещи, обманывает. Героиня хочет избавиться от него и жить своей жизнью, но не знает, как это сделать.

Режиссер и автор сценария - Джастин Бэйтмен.

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