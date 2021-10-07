Новости

Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку 12:19
Лукашенко встретился со спецпосланником президента Венесуэлы 12:15
Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в университете 12:04
Сенатор: Московское представительство НАТО могут сократить 11:59
"Единая Россия" предложит возглавить думскую комиссию по этике Терешковой 11:56
Сбежавший из ковидной больницы вологжанин заплатит 15 тысяч рублей 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 5404 новых случая COVID-19 11:54
Вышел новый трейлер "Летчика" с Петром Федоровым 11:49
Видео: В Беларуси выпустили детскую куклу с искусственным интеллектом 11:45
У туристического сервиса Russpass появилось мобильное приложение 11:37
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии 11:34
Ученые ДВФУ взяли пробы на Козельском полигоне на Камчатке 11:32
Президент Южной Осетии поблагодарил Путина за надежный мир 11:27
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины 11:20
На Колыме введут экспресс-тестирование на COVID-19 в детсадах и школах 11:17
Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса 11:15
Истребители США заржавели на два миллиарда долларов 11:10
Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:08
СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения человека в метро 10:58
Дания и Швеция прекратили прививать молодых людей вакциной Moderna 10:57
Рафик Загрутдинов: В столице строятся 34 объекта здравоохранения 10:57
Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов 10:56
В "Сириусе" начали разработку РНК-вакцин для лечения инфекций 10:53
Экс-футболист "Спартака" признался в участии в договорных матчах 10:43
Цена на газ в Европе упала ниже 1110 долларов 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 11:08
Рубрика: Власть

Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения

Текст: Елена Новоселова
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что глава государства пользуется широкой народной поддержкой.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

"Посвятив свою жизнь служению Отечеству, Вы с честью и достоинством несете бремя огромной ответственности за судьбы миллионов людей, доверивших Вам управление Российским государством, цитирует Патриархия.ру главу РПЦ. - Опираясь на широкую народную поддержку, Вы неизменно остаетесь чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только наших сограждан, но и проживающих за рубежом соотечественников".

Патриарх поблагодарил президента и за личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества в просветительских и социальных инициативах православных верующих.

"Желаю Вам крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту Президента Российской Федерации", - завершил свое послание патриарх.

Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
Политолог Рар назвал абсурдом борьбу Европы с "Северным потоком-2"
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника