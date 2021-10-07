Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что глава государства пользуется широкой народной поддержкой.

"Посвятив свою жизнь служению Отечеству, Вы с честью и достоинством несете бремя огромной ответственности за судьбы миллионов людей, доверивших Вам управление Российским государством, цитирует Патриархия.ру главу РПЦ. - Опираясь на широкую народную поддержку, Вы неизменно остаетесь чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только наших сограждан, но и проживающих за рубежом соотечественников".

Патриарх поблагодарил президента и за личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества в просветительских и социальных инициативах православных верующих.

"Желаю Вам крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту Президента Российской Федерации", - завершил свое послание патриарх.