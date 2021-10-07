Постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 7 октября 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Пензенской области Перекусихин М.В. проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области расценивается как неблагополучная.

Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, заболеваемость населения региона COVID-19 остается высокой. Ежесуточное количество заболевших лиц составляет 239-243 случая, в период с 39-ой недели 2021 года отмечается тенденция к росту заболеваемости. Коэффициент распространения достигает 1,03-1,04. За период с 27.09. по 03.10.2021. в Пензенской области зарегистриро зано 1737 новых случаев COVID-19 (134,56) на 100 тысяч населения. Суммарно, за период с 01.01.2021. в регионе выявлено 45551 случаев COV1D-19 (3528,63 на 100 тысяч населения).

При анализе заболеваемости установлено смещение заболеваемости на более молодые контингенты населения трудоспособного возраста; на группу 18-49 лет приходится 50,5% заболевших, на группу 50-64 года - 21,2%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 27,8%, учащиеся и воспитанники - 8,6%, пенсионеры - 25,8%, прочие группы населения - 37,8%.

При этом, охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным (59,3%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации.

В целях усиления мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Пензенской области, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (приказ от 03.02.2021. № 47н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014. № 125н"), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021. № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21 Санитарные правила и нормы...") (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021.62500) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

1.2. государственным гражданским служащим Пензенской области и подведомственных им организаций.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствие с действующими нормативно-методическими документами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. в срок до 15.11.2021. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.12.2021. -вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работник ов, сотрудников;

3.2. отстранить, от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15.11.2021. лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15.12.2021. - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п. 2 настоящего Постановления;

3.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

3.4. обеспечить содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

4. Правительству Пензенской области рекомендовать:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пункта^, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Министерству здравоохранения Пензенский области (В.В. Космачев):

5.1. Организовать и провести иммунизацию против COVID-19 отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

5.2. В срок до 12.10.2021. представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Пензенской области план вакцинации против COVID-19 в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствие с пунктом 1 настоящего Постановления;

5.3. принять дополнительные меры по подготовке медицинского персонала по вопросам организации и проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.4. еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области информацию о ходе иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации.

5.5. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, пропаганды иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации.

6. Главам муниципальных образований Пензенской области:

6.1. обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

6.2. организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельных категорий (групп) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанных в п. 1 настоящего Постановления;

6.3. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора (М.В.Баев), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнгдзора по Пензенской области, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области" (Т.В. Рябинина) включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий торговли, общественного питания, образовательных организаций и др. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Пензенской области М.В.Перекусихин







