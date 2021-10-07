Песков назвал условия встречи Путина и Байдена на полях G20

Президенты России и США могут встретиться на полях "двадцатки" в Риме, если будут в одно время в одном месте, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть от того, окажутся ли там оба президента в одно время и в одном месте", - пояснил Песков​​​.

Напомним, что саммит запланирован на 30-31 октября. Говоря о возможности участия в нем Владимира Путина, его пресс-секретарь пояснил, что решение еще будет принято с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. "Мы сообщим своевременно", - заверил он.