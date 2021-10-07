Песков сравнил заявления и действия НАТО

Решение НАТО об отзыве аккредитации ряда российских дипломатов и обвинения в разведдеятельности не позволяют думать о возможности улучшить отношения, а подрывают их. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовывать отношения с нашей страной и в реальных действиях", - сказал Песков. "Эти действия не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, - подчеркнул он. - Скорее эти перспективы подрываются практически полностью".

Напомним, в НАТО решили сократить размер миссии России в Альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь дипломатов.