Песков: Стимулирования вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будет

Хороши любые меры, чтобы люди стали вакцинироваться от коронавируса, но на федеральном уровне они не планируются - каждый регион сам занимается решением этой задачи. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, будут ли предприниматься меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне, и получили отрицательный ответ. "Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусными, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпа вакцинации населения", - сказал Песков.

"В разных регионах дела обстоят по-разному, но в любом случае всем нужно прикладывать максимум усилий, чтобы прививались как можно больше людей", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, что информации и призывов к вакцинации много, почему же это не убеждает, Песков пояснил: "Безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям, многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие верят и становятся жертвами разных слухов и так далее". "Действительно, это все бывает, и как раз чтобы людей переубедить, власти видят своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде в хорошем смысле слова вакцинации", - сказал он.

"Все меры хороши, - считает Песков. - Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться хороши, ибо только вакцинация спасает от смерти".