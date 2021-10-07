Песков: В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения Путина

Обычая отмечать день рождения президента в Кремле нет, Владимир Путин работает, как и его администрация.

"Традиции "проставляться" нет", - ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а для администрации тем более это рабочий день", - пояснил он.

Сегодня Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, обычно они звонят ему с поздравлениями по телефону. А в этот раз наверняка воспользуются совещанием, чтобы поздравить, сказал Песков. Подарки дарят, если есть очные встречи, а сегодняшнее мероприятие пройдет по видеоконференцсвязи, уточнил он.