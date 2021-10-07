Платить за квартиру можно будет через портал госуслуг

Оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, узнать о льготах и провести общее собрание жителей можно будет через портал госуслуг. Минцифры разработало проект постановления правительства о взаимодействии портала и Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.

В ГИС ЖКХ собрано большое количество информации, однако она неудобна для пользователей, отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер, поэтому решено самые востребованные сервисы "продублировать" на портале госуслуг.

Проект документа определяет сроки, когда будут запущены те или иные опции. Пилотные проекты по получению и оплате счетов на ЖКУ стартуют в декабре 2021 года, а полноценно должны заработать с сентября 2022 года. Возможность оплаты счетов через портал госуслуг постепенно расширит круг тех, кто оплачивает квитанции онлайн, отмечает Генцлер.

Внесение показаний счетчиков в экспериментальном режиме заработает в декабре, а в полноценном - в июне 2022 года. С декабря 2022 года (с сентября - в пилотном режиме) на портале можно будет узнать сроки поверки счетчиков и ознакомиться с предложениями о проведении поверки. Тогда же на госуслугах появится информация о предложениях по страхованию объекта недвижимости.

С декабря 2022 года (с сентября - в пилотном режиме) можно будет узнать, какие меры соцподдержки в сфере ЖКХ установлены для льготников федеральными и региональными законами, а также получить сведения о планах по капремонту дома (в пилотном режиме - с июня 2022 года). С декабря 2022 года на госуслугах можно будет проводить заочные собрания жителей (в пилотном режиме - с марта 2022 года).

Возможность оплаты счетов через портал госуслуг постепенно расширит круг тех, кто оплачивает квитанции онлайн

Жители смогут ознакомиться с отчетом управляющей компании о своей работе, узнать, какие ресурсоснабжающие организации обслуживают дом. Будет возможность заключения договоров водо-, тепло, электро- и газоснабжения и подачи заявки на подключение домов к инженерным сетям. Предполагается также введение возможности составления списка проблем конкретного дома (июнь-сентябрь 2022 года), проведения опросов о качестве работы управляющей компании и определения рейтинга УК.