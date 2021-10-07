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07.10.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Площадь защитных лесов за 10 лет увеличилась на 8,8 млн га

Текст: Алексей Дуэль
Площадь защитных лесов, которые составляют почти четверть от всего лесного фонда страны, за минувшие 10 лет увеличилась на 8,8 млн га до 284,9 млн га или 3%, сообщает Рослесинфорг. Основной источник роста - перевод эксплуатационных лесов, где ведется заготовка древесины, в категорию защитных. Рубить деревья там можно только в санитарных целях.

К защитным лесам относят городские лесопарки, деревья, растущие в водоохранных зонах, нерестроохранные, горные, заросли орешника, притундровые леса. Их основная функция - очистка атмосферы от углекислого газа, сохранение питьевой воды, защита почв от эрозии, они удерживают плодородный грунт и стабилизируют климат.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Наибольшие показатели прироста защитных лесов - в Сибири и Европейской части России. В Красноярском крае - на 3 млн га или 6%, в Карелии - на 1 млн га или 27%, - Тыве - на 853,5 тыс. га или 79%, в Омской (на 562,6 тыс. га или 104%), Нижегородской (на 528,5 тыс. га или 50%) и Иркутской (на 527,7 тыс. га или 3%) областях.

Увеличивать площадь защитных лесов в малолесных регионах можно за счет компенсационного лесовосстановления, объяснил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Закон, дающий такую возможность, вступил в силу 1 сентября.

"Он разрешает производить компенсационное лесовосстановление не в тех регионах, где по естественным причинам оно невозможно, например, из-за вечной мерзлоты или других природных причин, а на территории других субъектов - с пониженной лесистостью, - добавил Чащин. - Такие малолесные районы характерны для европейской территории страны - это Республика Калмыкия, части Ставропольского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей".

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
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Примечательно, что в России есть 28 регионов, где все леса считаются защитными. Это Московская, Калининградская, Оренбургская, Самарская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Тульская и Саратовская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, все регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На их территории промышленная заготовка древесины запрещена.

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