Площадь защитных лесов за 10 лет увеличилась на 8,8 млн га

Площадь защитных лесов, которые составляют почти четверть от всего лесного фонда страны, за минувшие 10 лет увеличилась на 8,8 млн га до 284,9 млн га или 3%, сообщает Рослесинфорг. Основной источник роста - перевод эксплуатационных лесов, где ведется заготовка древесины, в категорию защитных. Рубить деревья там можно только в санитарных целях.

К защитным лесам относят городские лесопарки, деревья, растущие в водоохранных зонах, нерестроохранные, горные, заросли орешника, притундровые леса. Их основная функция - очистка атмосферы от углекислого газа, сохранение питьевой воды, защита почв от эрозии, они удерживают плодородный грунт и стабилизируют климат.

Наибольшие показатели прироста защитных лесов - в Сибири и Европейской части России. В Красноярском крае - на 3 млн га или 6%, в Карелии - на 1 млн га или 27%, - Тыве - на 853,5 тыс. га или 79%, в Омской (на 562,6 тыс. га или 104%), Нижегородской (на 528,5 тыс. га или 50%) и Иркутской (на 527,7 тыс. га или 3%) областях.

Увеличивать площадь защитных лесов в малолесных регионах можно за счет компенсационного лесовосстановления, объяснил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Закон, дающий такую возможность, вступил в силу 1 сентября.

"Он разрешает производить компенсационное лесовосстановление не в тех регионах, где по естественным причинам оно невозможно, например, из-за вечной мерзлоты или других природных причин, а на территории других субъектов - с пониженной лесистостью, - добавил Чащин. - Такие малолесные районы характерны для европейской территории страны - это Республика Калмыкия, части Ставропольского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей".

Примечательно, что в России есть 28 регионов, где все леса считаются защитными. Это Московская, Калининградская, Оренбургская, Самарская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Тульская и Саратовская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, все регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На их территории промышленная заготовка древесины запрещена.