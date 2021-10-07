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07.10.2021 23:18
Рубрика: В мире

Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская подводная лодка с ядерной установкой была повреждена в международных водах в западной части Тихого океана. Субмарина ВМС США класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) 2 октября во время работы в международных водах столкнулась с неизвестным объектом и возвращается в порт 7-го флота США, сообщил в четверг изданию USNI News официальный представитель Тихоокеанского флота США.

Фото: Wikimedia.org/Bryant Midura
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"Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и основные помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается", - отметил представитель ВМС, добавив, что 11 моряков получили ранения средней и легкой степени тяжести. По словам офицера ВМС, субмарина в настоящее время направляется к Гуаму и, как ожидается, прибудет в порт в пятницу.

Подводная лодка, базирующаяся на военно-морской базе Китсап-Бремертон в штате Вашингтон, была развернута 27 мая в Тихом океане. В СМИ были опубликованы фотографии подводной лодки, работающей в западной части Тихого океана с заходами в японские порты в конце июля и августе. Командующий 7-м флотом США адмирал Карл Томас посетил ее экипаж в августе, сообщили в ВМС.

USS Connecticut - одна из трех лодок класса "Морской волк", ударная подводная лодка конца "холодной войны", предназначенная для охоты на самые сложные советские подводные лодки в глубокой воде. Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), USS Connecticut является одной из самых боеспособных и хорошо оснащенных подлодок американского военного-морского флота.

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