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Пользователям Android-смартфонов рассказали о серьезной опасности

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2021,  
14:29
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Смартфоны на базе Android атакует новый вирус, способный взять под контроль практически все функции устройства. Вредоносная программа получила название TangleBot, пишет TechSpot.

Вирус распространяется через ссылки в SMS-сообщениях и пока что нацелен на пользователей из США и Канады. В сообщениях владельцев смартфонов предупреждают о якобы готовящихся отключениях электричества или необходимости пройти вакцинацию.

Там же содержится ссылка, при нажатии на которую открывается сайт с предупреждением о необходимости обновить Adobe Flash Player (поддержка которого давно прекращена). Если пользователь нажмет кнопку "Скачать", то в память смартфона загрузится TangleBot.

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После установки вирус получает доступ к памяти, микрофону, камере, SMS, звонкам, настройкам сети, списку контактов, уведомлениям и другим функциям смартфона - он может читать и отправлять сообщения, совершать звонки, сообщать своим разработчикам о местоположении устройства, отправлять им пользовательские данные и так далее.

Не исключено, что TangleBot может начать поражать смартфоны и в других странах, считают в компании ESET.

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