Популярный детский комикс "Крутиксы" стал мультсериалом

Новый анимационный мультсериал "Крутиксы", созданный по мотивам популярной одноименной серии комиксов, представили в четверг Киностудия "Союзмультфильм" и мультимедийный сервис Okko.

Полюбившихся детям рисованных персонажей хомяка Зигги, белочку Руби, пса Роя и кота Сола на экране ждут новые захватывающие и неожиданные приключения.

По словам председателя Совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, "Крутиксы" - новаторский проект не только для "Союзмультфильма", но и для всей российской анимационной индустрии. Впервые в России комикс стал основой для мультсериала, предназначенного для детской аудитории. Также "Крутиксы" станут первым горизонтально-вертикальным сериалом, где каждый эпизод будет рассказывать одну законченную историю, и одновременно продолжать единое, сквозное повествование.

Комедийный 2D-сериал с элементами фантастики рассказывает о невероятных приключениях героев комикса в космосе. Хомяку Зигги, белочке Руби, псу Рою и коту Солу предстоит поучиться в Звездной Академии и защитить от Железной Гарпии жителей планет сказочной галактики.

"При всей своей фантастичности наши "Крутиксы" транслируют простую истину: быть супергероем - совсем не значит обладать суперспособностями. Достаточно уметь проявлять доброту, храбрость и отзывчивость, заботиться о друзьях и окружающем мире", - рассказывает Юлиана Слащева.

Она отметила, что это те самые ценности, которые несли в себе классические анимационные ленты "Союзмультфильма".

Оригинальная мультвселенная - результат работы креативного продюсера и режиссера "Союзмультфильма" Александра Бизяева, главного редактора Bubble Романа Коткова и одного из авторов сценария фильма "Майор Гром: Чумной доктор", креативного продюсера Евгения Еронина.

По словам Романа Коткова, "Крутиксы" - один из самых супергеройских проектов издательства. "Здесь есть яркие образы, сверхсилы и запоминающиеся герои, в общем, все, что нужно, чтобы полюбить эту историю. Теперь фанаты комиксов пойдут с удовольствием смотреть мультик, а фанаты мультсериала - читать комиксы", - сказал он.

Уже готовые первые семь серий длительностью 11 минут каждая. Ждут своей очереди еще 45 эпизодов.

В проекте занят популярный артист Андрей Бурковский, который озвучивает кота Сола. "Мы все с детства знаем, что в лентах, которые создает "Союзмультфильм" есть всегда что-то большее, чем просто красивая картинка. "Крутиксы" - это сериал о дружбе, о взаимовыручке, о команде и об ответственности. Друзья - это для меня не пустой звук, это самое главное в жизни", - делится актер впечатлениями от мультсериала.

Первые шесть серий "Крутиксов" будут эксклюзивно доступны с 10 октября в мультимедийном сервисе Okko и эфире телеканала "Мультиландия"