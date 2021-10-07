Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ

Технический секретариат Организации по запрещению химоружия откровенно лгал России по поводу технического содействия, которое оказывалось немецкой стороне в рамках ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом рассказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Техсекретариат откровенно нам лгал, - заявил дипломат ТАСС. - В тот момент, когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике "Шарите" и брали пробы у Навального, высокопоставленные представители организации уверяли нас в том, что они даже не знают, какого содействия хотят немцы от технического секретариата, и что они вообще никаких документов от Германии не получали".

По словам Шульгина, эти разговоры велись 10-11 сентября, в то время как запрос от немецкой стороны уже лежал на столе ОЗХО 4 сентября. "То есть техсекретариат скрывал все это, - констатировал постпред. - Они же по просьбе немцев засекретили все сколько-нибудь существенные положения из отчета об оказании технического содействия". При этом впоследствии была обнародована лишь небольшая порция этого отчета, согласованная с Берлином, "а все существенные вещи замазали черным фломастером", - признал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в течение этого и прошлого года Генпрокуратура РФ направила немецким коллегам восемь запросов о содействии. Российская сторона просила предоставить ей вещественные доказательства и прояснить обстоятельства, связанные с "делом Навального", однако ответа так и не последовало.