Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами

На прошлой неделе в России начал действовать закон, который позволяет всем желающим бесплатно делать профилактические прививки, входящие в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках, оказывающих помощь по полису обязательного медицинского страхования. В перечень входят прививки от гриппа, туберкулеза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекций, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита и полиомиелита.

Правительство утвердило правила обеспечения клиник нужными вакцинами. Они будут получать препараты за счет федерального бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. "У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций,а прививки станут более доступными для граждан", - подчеркнул глава кабмина.