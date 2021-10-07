Путин принял поздравления от глав государств и правительств

Президент Владимир Путин получил многочисленные поздравления по случаю своего дня рождения. Звонки от лидеров начались с раннего утра, а телеграммы стали поступать еще накануне.

Первыми Владимира Путин поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент республики Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговоры не ограничились поздравлениями. С каждым из лидеров Путин обсудил вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. В частности, российский лидер поздравил Кисиду с началом работы на должности главы правительства Японии. А от главы КНР Си Цзиньпина еще накануне пришла поздравительная телеграмма, рассказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во второй половине дня ожидается еще несколько телефонных разговоров. А в середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.